De derde generatie van de Bentley Continental GT Convertible is een feit. Voorzien van een 635 pk sterke W12 motor en vlot te openen en sluiten stoffen kap, ontbreekt het je aan niets.

Van de Bentley Continental GT hoort natuurlijk ook een open versie te zijn. Van de huidige generatie ontbrak de Convertible nog, maar nu komen de Britten dan toch met hun zomerse variant. Die Bentley Continental GT Convertible voorziet vooral in weelde, want van uitrusting tot afwerking is weer niets te gek.

Twinturbo W12

Om te beginnen met de aanwezige krachtbron. Dat is Bentley’s bekende 6,0-liter twinturbo W12. Het pareltje is goed voor een vermogen van 635 pk en een kopppel van 900 Nm. In slechts 3,8 seconden snel je vanuit stilstand naar de honderd. De topsnelheid bedraagt 333 km/u, al is de vraag of je dat graag rijdt met het dak open. Omdat de W12 natuurlijk niet de zuinigste en schoonste krachtbron is die er bestaat, probeert Bentley toch een beetje aan het milieu te denken door cilinderuitschakeling aan te bieden. De helft van de cilinders schakelt uit bij tam rijgedrag, zoals rustig cruisend op de snelweg.

Zweven

Dat cruisen moet voelen alsof je op een zwevend tapijt zit, dus standaard is de Continental GT Convertible uitgerust met luchtvering. De bestuurder kiest uit vier rijmodi: Comfort, Bentley, Sport en een instelling naar eigen voorkeur. Verder is een 48 Volt-systeem aan boord dat het rollen van de carrosserie tegengaat.

Keuzes maken

Wie de standaard 21-inch wielen wat krap bemeten vindt, kiest voor de 22-inch vijfspaaks variant. De carrosserie is er in zeventien standaardtinten, waarbij je ook nog zeventig aanvullende kleuren tot je beschikking hebt. Alleen de binnenkant van de stoffen cabriokap – in 19 seconden te openen of sluiten – is al in acht kleuren uit te voeren. En zo blijf je kiezen, want er zijn ook drie audiosystemen voorradig (tot aan 18 speakers aan toe) en diverse optiepakketten. Naast de City Specification en Touring Specification is er de sportieve Mulliner Driving Specification.



Bentley Rotating Display

Speciaal voor de gadgetfreaks monteert Bentley het interieur af met de Bentley Rotating Display. Bij de instap lijkt het dashboard een ononderbroken houten paneel te zijn, maar als de motor eenmaal is gestart, dan draait het paneel en komt een digitaal scherm tevoorschijn.