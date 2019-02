Bentley Bentayga Speed: weer extremer

De Bentley Bentayga met 6,0-liter W12-motor krijgt er flink wat pk’s bij. Daardoor sprint de luxe SUV – in de aangepaste versie ‘Speed’ genaamd – binnen de vier tellen van nul naar honderd.

De Bentley Bentayga met 6,0-liter W12-motor is met een vermogen van 608 pk niet echt een stakker te noemen. Dankzij die krachtbron snelt de luxe kolos in 4,1 tellen van nul naar honderd. De topsnelheid van 301 km/u is eveneens behelpen. Maar bij de Bentayga geldt het credo ‘baas boven baas’ en dus moest er een overtreffende trap komen. Die versie is er nu en heet Bentley Bentayga Speed. De 6,0-liter W12-krachtbron blijft, maar wordt door de Britten opgestookt naar een vermogen van 635 pk. De nieuwe 0-100 km/u-acceleratietijd bedraagt voortaan 3,9 seconden, terwijl de topsnelheid toeneemt naar 306 km/u.

Spoilers en sideskirts

De Bentayga Speed onderscheidt zich van de reguliere Bentayga door middel van een aangepast uiterlijk. Er zijn een achterspoiler en sideskirts gemonteerd, terwijl Bentley de voorzijde in exterieurkleur uitvoerde. De grille, koplampen en achterlichten zijn donkergetint. De Bentayga Speed staat op nieuw ontworpen tienspaaks 22-inch velgen.

Alcantara debuteert

Het met de hand vervaardigde interieur volgt een colour split design en voor de afwerking is alcantara gebruikt. De stiksels in contrastkleur en een diamantpatroon vormen de overige Speed-verfraaiingen.

Sport-stand

Net als de andere Bentayga’s is de Speed vierwielaangedreven en beschikt over een elektronisch sperdifferentieel. Bentley kalibreerde de Sport-stand opnieuw, waardoor er meer dynamiek in de rijbeleving ontstaat.