Baas boven baas: BMW M5 Competition

In januari kondigden we de komst van de BMW M5 Competition al aan en nu circuleren er beelden online van de sportieve broer van de toch al sportieve M5.

Vorige maand nog kwam de BMW M2 Competition voorbij. Die overtreffende trap van de M2 zorgt voor een vermogenstoename van 40 pk. Zo bont maakt de BMW M5 Competition het niet, maar met 25 extra paardenkrachten laat hij de reguliere M5 duidelijk achter zich. Het is daarmee een echte baas boven baas, want de M5 is met een vermogen van 600 pk ook al geen armetierige wagen.

Dubbele sprint

Dat de BMW M5 Competition er binnenkort aankomt – op 8 mei weten officieel we meer, want de eerste beelden en specificaties zijn online gelekt – was in januari al bekend. Toen schreven we dat de ‘Competition’ 625 of 630 pk zou hebben en van 0 naar 200 km/u zou sprinten binnen de elf seconden. Nu blijkt dat die verlengde sprint inderdaad in 10,8 seconden wordt geklaard. De 0-100 km/u acceleratie bedraagt 3,3 tellen en dat is ééntiende sneller dan de M5. De topsnelheid komt uit op 305 km/u.

De M5 Competition is herkenbaar aan de zwartgelakte omlijsting van de grille, z’n speciale wielen en eigen uitlaatsysteem. Maar binnenkort dus meer informatie én meer beelden.