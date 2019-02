Audi TT RS Coupé en Roadster ook aan de facelift

Onlangs onthulde Audi haar gefacelifte TT. Van de zeer sportieve TT RS was toen nog geen spoor, maar nu toont het merk met de vier ringen ook die versie.

Al heeft de vernieuwde vierwielaangedreven Audi TT RS een iets andere snoet, veel is ook gelijk gebleven. Nog immer is de sportiefste versie binnen de TT-reeks voorzien van een vijfcilinder. De 2,5-liter TFSI-krachtbron levert 400 pk aan vermogen en kent een maximaal koppel van 480 Nm. De Coupé accelereert in 3,7 seconden van 0 naar 100 km/u, terwijl de Roadster traditioneel een fractie langzamer is. De topsnelheid bedraagt 280 km/u, maar dan moet de begrenzer wel er afgeschroefd zijn. De automatische S tronic-versnellingsbak kent zeven verzetten en kent een dubbele koppeling.

Sportieve looks

Om duidelijk te maken dat dit de sportiefste versie binnen de reeks is, is in de zwarte Singleframe-honingraatgrille een quattro-logo in matte titaniumlook aangebracht. Ook zijn de luchtinlaten verder gegroeid en krijgt de TT RS nieuw ontworpen dorpels mee. Aan de achterzijde is de vaste achterspoiler met vleugeltjes aan weerszijden een opvallend designkenmerk. De spiegelkappen komen in vier varianten: in carrosseriekleur, met aluminiumlook, in hoogglans zwart en uitgevoerd in koolstofvezel.

Schakelindicator

In het interieur de verwachte zaken: RS-sportstoelen in Alcantara, RS-logo’s over en weer en een RS-sportstuur. Het 12,3-inch grote interieurdisplay is een handig hulpmiddel om de sportieve prestaties van de RS boven te halen. Zo krijg je bij het manueel schakelen met de flippers achter het stuurwiel aanwijzingen wanneer het beste moment is om op te schakelen. Ook lees je op het scherm bandenspanning, koppel en g-krachten af.



De vernieuwde Audi TT RS vanaf eind februari te bestellen en staat in maart bij de Audi-dealer. Prijzen worden later bekend gemaakt.