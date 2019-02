Audi staat te springen om meer e-trons

Quizvraagje: hoeveel Audi e-trons rollen er per uur van de band in Brussel? Het goede antwoord is 20 stuks. Over een tijdje moeten dat er echter 24 per uur zijn, want de elektrische nieuwkomer is niet aan te slepen.

Al is Audi met haar e-tron in ons land net te laat om de grootste klapper te maken – Tesla en Jaguar gingen er in de ‘eindejaarsrally’ met de lage bijtellingen ervandoor – lijkt het wereldwijd toch aardig in de roos te schieten met de elektrische nieuwkomer. Met de huidige uurproductie van 20 stuks kan het de vraag immers niet bijbenen. Het plan is om de lopende band net iets sneller te zetten, waardoor er in 2020 liefst 20 procent meer modellen op jaarbasis geproduceerd kunnen worden. Het doel is om per jaar 85.000 Audi’s e-tron te bouwen. Sowieso moet Audi aan de bak, want meerdere elektrische modellen staan gepland. Zo moet de Audi e-tron GT in 2021 in de showroom te bewonderen zijn.

Actieradius

De 4,9 meter lange elektrische SUV van Audi gaat dit jaar de strijd aan met ondermeer de Jaguar I-Pace en kost dik 84.000 euro. Wie de auto zakelijk rijdt, betaalt over de eerste 50.000 euro 4% bijtelling en over het resterende bedrag 22%. De actieradius van de Audi e-tron is zo’n 400 kilometer volgens de WLTP-cyclus, maar in de praktijk zal daar zo’n 20 procent van afgaan. Wie stads- en snelwegen met elkaar combineert moet dus op zo’n 320 kilometer rijbereik uitkomen. Gekoppeld aan de supersnellader (150 Kw) duurt een complete laadsessie slechts 30 minuten, al kost thuisladen via het normale lichtnet je zo’n 8,5 uur.