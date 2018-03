Audi RS 5 Sportback: nu ook snel met vijf deuren

Sinds juni vorig jaar staat de Audi RS 5 Coupé in de showroom, maar van een snelle vijfdeursbroer – de Sportback – was nog geen spoor te bekennen. Eind dit jaar verandert dat.

Audi kiest de gisteren begonnen New York International Auto Show uit voor de presentatie van de Audi RS 5 Sportback. De snelle vijfdeurs komt namelijk in Noord-Amerika als eerste op de markt. In december is Nederland vervolgens aan de beurt.



Omdat we de Audi RS 5 Coupé al kennen, biedt de Audi RS 5 Sportback onderhuids geen verrassingen. Ook de Sportback beschikt over een 2,9-liter TFSI V6-motor met een vermogen van 450 pk en een koppel van 600 Nm. De krachtige vijfdeurs A5 snelt ermee van nul naar honderd in 3,9 tellen. De topsnelheid bedraagt 280 km/u, maar dan moet je wel het RS dynamic pakket hebben aangevinkt. Standaard is er sprake van een achttraps tiptronic-automaat.



quattro

De RS 5 Sportback is naar Audi-traditie een quattro. De permanente vierwielaandrijving wordt in de basis als 40:60 verdeeld. De achterwielen krijgen dus ietsje meer aandrijfkracht mee dan de voorwielen. Het differentieel kan echter ook tot 85 procent van het aandrijfkrachten naar de vooras sturen of tot 70 procent naar de achteras.



Configuratie

Zijn sportonderstel zet de Audi RS 5 Sportback zeven millimeter dichter op het asfalt dan de S5 Sportback; de tot nu toe sterkste versie met 354 pk. Door middel van diverse rijmodi zijn de instellingen van de aandrijflijn, besturing en het onderstel aan te passen.



Sportief jasje

De Audi RS 5 Sportback toont z’n sportieve genen door middel van 19-inch velgen, uitgebouwde wielkasten, honingraatgrille en ovale uitlaatpijpen. In het interieur zijn RS-sportstoelen terug te vinden naast sportstuur en het speciale RS-display in de Audi virtual cockpit. In december wordt de Audi RS 5 Sportback in de Nederlandse showrooms verwacht.