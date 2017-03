Audi geeft met de nieuwe RS 3 Sportback de term ‘hot hatch’ extra elan. Voorzien van een 400 pk sterke 2.5 TFSI vijfcilinder, is er aan brute kracht geen gebrek.

Vorige week schreven we nog over de nieuwe Volkswagen Golf GTI Performance. Dankzij 15 pk extra doet dit sterkere broertje van de reguliere Golf GTI het met 245 pk. Nu laat concerngenoot Audi die GTI Performance totaal verbleken. De Audi RS 3 Sportback (de RS 3 is er ook als sedan) tikt immers de 400 pk-grens aan, en dat is ook in hot hatch-land aanzienlijk. Daar komt zelfs de Golf GTI Clubsport S bij lange na niet bij.

Lancering

Audi kiest voor de vertrouwde 2.5 TFSI vijfcilinder waarover ook de TT RS over beschikt. Zo snel als de TT RS Coupé is de RS 3 Sportback niet, maar met een klassieke sprint in 4,1 seconden – selecteer wel de launch control – doet hij duidelijk mee in de hoogste regionen der hot hatches. De genoemde Volkswagen Golf GTI Performance is bijvoorbeeld ruim twee tellen langzamer in een spurt van nul naar honderd. Audi RS 3 Limousine

Brul

De nieuwe Audi RS 3 is weer flink doorontwikeld ten op zichte van z’n voorganger. Zo kreeg hij er 33 pk aan vermogen bij en steeg het maximumkoppel naar 480 Nm. Ook wist Audi flink wat gewicht (26 kilo) te besparen op de 2.5 TFSI, door een aluminium carter te plaatsen. Het geluid van de vijfcilinder is als vanouds vol, mede dankzij de 1-2-4-5-3-ontstekingsvolgorde. Wie een nog diepere brul wenst, selecteert dat zelf in het Audi drive select-systeem. Daar kun je eveneens terecht om onder meer de instellingen van de S tronic en (optionele) adaptieve demping aan te passen.



Variabele aandrijfkracht

Zoals elk RS-model is de RS 3 standaard vierwielaangedreven. De elektrohydraulisch bediende lamellenkoppeling verdeelt daarbij de aandrijfkracht variabel over de voor- en achteras. Hoe sportiever de rijstijl, hoe meer koppel naar de achterwielen wordt gezonden. Voor razendsnel schakelen, beschikt de rapste Audi A3 over een zeventraps S tronic-transmissie met dubbele koppeling.

Introductie

Voor een sublieme wegligging moeten onder meer het met 25 mm verlaagde sportonderstel zorgen, en de grotere spoorbreedte vóór (+ 20 mm). De prijzen van de Audi RS 3 Sportback en Audi RS 3 Limousine worden laten dit voorjaar vrijgegeven. De levering van beide varianten start in augustus.