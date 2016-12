Het nieuwe automotive jaar begint traditiegetrouw in de Verenigde Staten op de Detroit Motor Show. Audi zal aanwezig zijn met zijn Audi Q8 Concept; een haast productierijpe versie van de nieuwe SUV.

Hoewel de grootste consumentenelektronicabeurs ter wereld, de CES in Las Vegas, steeds meer aan aantrekkingskracht wint voor automerken, blijft de Detroit Motor Show toch hét begin van het nieuwe automotive jaar. Voor Audi is Detroit daarom het decor voor de onthulling van haar Audi Q8 Concept. De grote SUV met coupé-daklijn moet vanaf 2018 de concurrentie aangaan met de BMW X6 en Mercedes-Benz GLE. De conceptversie die in Detroit te zien is, belooft al bijna klaar te zijn voor productie, hoewel we dus nog meer dan een jaar moeten wachten voordat de Q8 in de showroom staat.



Nieuwste technologie

De nieuwe Q8 zal de Audi Q7 als basis nemen. Er worden zowel turbodiesels- als benzinekrachtbronnen verwacht in de vertrouwde V6 en V8-vorm. Een plug-in hybride staat eveneens op stapel.

Omdat de Q8 het neusje van de zalm is van de steeds verder uitdijende Q-reeks, zal het model veel technologie lenen van de nieuwe Audi A8 die er ook aankomt. Verwacht onder meer verder ontwikkelde systemen om autonoom te rijden en OLED-schermen.



Audi Designchef Marc Lichte trekt het doek van de Audi Q8 Concept. Beeld: Auto Motor and Sport