Audi Q4 e-tron concept gaat mee naar Genève

Natuurlijk is de e-tron die Audi onlangs introduceerde niet het enige elektrische model dat het merk voor ons in petto heeft. Er komt ook nog een e-tron GT aan én een Q4 e-tron. De conceptversie van laatstgenoemde staat volgende maand op de autosalon van Genève.

Nu de e-tron zo succesvolle introductie heeft – de vraag is zo groot dat Audi de productie verhoogt naar 85.000 exemplaren op jaarbasis – wil het merk graag doorstoten met volledig elektrische modellen. De sportief ogende Audi e-tron GT concept kwam al voorbij en nu is het de beurt aan de Audi Q4 e-tron concept. Die elektrische compacte SUV presenteert Audi op de aankomende autosalon van Genève, begin maart.

Eind 2020

Audi wil nog maar weinig kwijt over de nieuwkomer met stekker, maar meldt dat de productieversie al eind 2020/begin 2021 op de markt komt. De eerste schetsen verraden korte overhangen, een coupé-gelijnd dak, slank lichtunits en een forse single-frame grille. In het interieur zijn weinig knoppen te traceren, en twee grote digitale displays. Het stuurwiel is aan zowel aan de boven- als onderzijde afgeplat en krijgt daarmee een slank uiterlijk. Die ‘slanke’ lijnen komen ook terug in de voorstoelen.