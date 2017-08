Snapt u het nog? Audi goochelt met cijfers bij nieuwe vermogensaanduidingen

De Audi A8 3.0 TDI gaat voortaan door het leven als A8 50 TDI en de A8 3.0 TFSI wordt als A8 55 aangeduid. De nieuwe cijfercombinaties moeten een indicatie geven wat het vermogen aan boord is.

Als u een Audi A8 3.0 TDI ziet rijden, weet u op basis van de aanduiding op de achterzijde van de auto dat het om een 3,0-liter diesel gaat. Naar het vermogen is het dan – als u niet zo thuis bent in de modelreeks – gissen. Met de komst van de nieuwe A8 moet het makkelijker zijn het vermogen van het model in te schatten. Audi introduceert namelijk nieuwe aanduidingen die verwijzen naar een indeling in vermogensklassen. Een model met een vermogen tussen 81 en 96 kW wordt aangeduid als ‘30’. De Audi Q2 TFSI met 85 kW (115 pk) heet dus voortaan de Audi Q2 30.



Stappen van vijf

Audi laat de nieuwe cijfercombinaties oplopen in stappen van vijf en gaat door tot ‘70’. De Audi’s met cijfercombinatie ‘70’ vallen in een vermogensklasse van meer dan 400 kW (544 pk). De cijfers worden weergegeven in combinatie met de motortechnologie – TFSI, TDI, g-tron of e-tron.



Alternatieve aandrijvingen

De overgang naar de nieuwe aanduidingen is omdat “alternatieve aandrijfvormen een steeds grotere rol gaan spelen. Daarom wordt het aangeven van de motorinhoud minder belangrijk voor klanten. De helderheid en logica van de nieuwe indeling maakt het mogelijk om ongeacht de aandrijfvorm een keuze te maken voor een bepaalde vermogenscategorie”, aldus Audi.

De S-, RS- en R8-modellen ontlopen de dans en blijven onder hun klassieke naam bekend. De nieuwe Audi A8 is het eerste model met de gewijzigde naamgeving, de overige Audi-modellen volgen met ingang van modeljaar 2019.

Voorzetje

Hoewel Audi de officiële vermogenstabel voor het indelen van de aanduidingen nog niet vrijgeeft, lijkt het erop dat er intern wordt gerekend met stappen van 25 en 50 kW. Om in logische stappen van 30 tot 70 te komen, zou je de vermogenscategorieën namelijk als volgt kunnen indelen: