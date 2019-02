Audi introduceert plug-in hybridevarianten Q5, A6, A7 en A8

Op de internationale autoshow van Genève presenteert Audi flink wat nieuwe plug-in hybridevarianten. Zowel de Q5, A6, A7 als A8 zijn voorzien van een stekker.

Hoewel Audi een flink aantal volledig elektrische e-trons klaar heeft staan, wil het merk de wat minder avontuurlijk rijder ook voorzien in modellen met een elektrische actieradius. Liefst een kwartet nieuwe modellen wordt daarom dit jaar nog leverbaar als plug-in hybride; de Q5, A6, A7 en A8. Stuk voor stuk krijgen ze ruim veertig kilometer elektrisch rijbereik volgens de WLTP-cyclus. Volgens Audi kan de gemiddelde Audi-bestuurder daarmee ongeveer een derde van de dagelijkse ritten 100 procent elektrisch afleggen. De elektromotor werkt samen met een TFSI benzinemotor en tijdens het remmen kunnen de PHEV-modellen tot 80 kW aan vermogen terugwinnen.



‘TFSI e‘-logo

Audi levert elk PHEV-model – herkenbaar aan het ‘TFSI e‘-logo – in twee varianten. Naast de 50 TFSI e gaat het om de 55 TFSI. Bij de Audi A8 wordt de 55 TFSI vervangen door de 60 TFSI e. De sportievere hybrides krijgen een steviger afgestemd onderstel mee, terwijl de elektromotor een hoger boostvermogen kent.

Samenspel

In de Audi Q5, A6 en A7 Sportback is het een 2,0-liter viercilinder TFSI-benzinekrachtbron die samenwerkt met een elektromotor. Het systeemvermogen van de 50 TFSI e loopt op tot 299 pk, terwijl de 55 TFSI e goed is voor 367 pk. Het koppel bedraagt respectievelijk 450 Nm om 500 Nm. De Audi A8 L 60 TFSI e quattro heeft als basis een 3.0 V6 TFSI-benzinemotor. Samen met de elektromotor komt het systeemvermogen uit op 449 pk en het gecombineerde koppel op 700 Nm.



Comfort vs sportiviteit

Dat Audi z’n e-modellen wegzet met nadruk op comfort (50 TFSI e) en sportiviteit (55 TFSI e) is ook merkbaar in het uitrustingsniveau. De sportievere versies zijn standaard voorzien van een S line-uitrusting. Ook hebben de A6 en A7 Sportback zwarte afwerkingsdetails, naast rode remklauwen en privacy glass achterin.