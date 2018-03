W12 in de ban en V6 als instapmotor; Audi A8 en R8 gaan downsizen

De Audi A8 is nu nog te bestellen met imposante W12-motor, maar die krachtbron lijkt z’n langste tijd te hebben gehad. En de Audi R8 is voortaan niet alleen leverbaar met V10-motor, maar ook als V6.

Volgens het Amerikaanse Car and Driver zullen we in de volgende generatie Audi A8 de bekende W12-motor niet terug zien komen. Peter Mertens, de ontwikkelingschef van Audi, zou in een vraaggesprek hebben gezegd dat Audi de W12 niet tot in de eeuwigheid voortzet, om er aan toe te voegen dat het blok momenteel voor de laatste keer gebruikt wordt in de Audi A8. Als het doek definitief valt voor de W12, heeft de motor zeker 20 jaar dienstgedaan. Audi levert haar toplimousine immers al sinds 2001 met een W12-krachtbron, terwijl de nieuwe generatie Audi A8 nog wel een paar jaartjes meekan, gezien z’n recente introductie.

Instapmodel

En Audi heeft nog meer motorennieuws te melden. Het Britse Autocar weet te melden dat de Audi R8 voortaan ook met de bekende twinturbo 2,9-liter V6 leverbaar wordt. Daarmee moet de auto een stuk goedkoper worden, want nu is de R8 alleen verkrijgbaar met een 5,2-liter V10. De 4,2-liter V8 uit de vorige generatie is immers geschrapt.



Varianten

De 2,9-liter V6 benzinemotor is momenteel al terug te vinden in de Porsche Panamera, naast de Audi RS4 en RS5. In de Panamera 4S is de krachtbron goed voor een vermogen van 440 pk, terwijl de RS4 en RS5 tekenen voor 450 pk. Volgens Autocar kan de motor vrij simpel worden aangepast zodat ook hogere vermogenswaarden mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld 500 pk. Dan is de vermogenssprong naar de huidige 5.2 V10 FSI-motor klein, want die levert 540 pk in z’n reguliere uitvoering en 610 pk als V10 plus. Autocar heeft overigens vanuit Audi vernomen dat de V6 in verschillende vermogensvarianten op de markt komt. Logischerwijs zou je kunnen denken aan een reguliere V6 met circa 450 pk, een ‘V6 plus’ met ongeveer 500 pk, waarna de V10 en V10 plus het stokje overnemen met dus 540 en 610 pk. Als de voortekenen niet bedriegen – de testversie is al gespot – onthult Audi binnenkort de R8 met V6-motor.