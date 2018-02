Audi A6 is officieel: nieuwe designtaal en high-tech snufjes

Gisteren doken er al beelden op van de achtste generatie Audi A8. Het bleken de officiële platen uit de persmap, dus nu heeft Audi gelijk maar alle foto’s en specificaties vrijgegeven.

Na de A8 en A7 Sportback is nu ook de Audi A6 compleet nieuw. Net als de A8 en A7 is de auto vormgegeven volgens de nieuwe Audi-designtaal. Zo is de singleframe grille weer iets breder geworden en zijn de luchtinlaten in de voorbumper agressiever ingetekend. De doorlopende LED-strip op de kont van de auto ontbreekt echter. Bij de A6 zijn de achterlichten met elkaar verbonden met een chromen strip.



Zelflerend

In het interieur is vooral veel aandacht besteed aan het MMI touch response-Display. Als deze is uitgeschakeld gaat hij bijna anoniem op in het aluminium frame waarin hij is genesteld. Het genoemde MMI-systeem is te bedienen met spraakbesturing. De optionele MMI navigatie plus is bovendien een stuk slimmer geworden want het is uitgerust met een zelflerende functie. Op basis van de afgelegde routes geeft het systeem op eigen gelegenheid intelligente zoeksuggesties. Het MMI touch-response besturingssysteem slaat tot van maximaal zeven rijders hun favoriete instellingen op. Daarbij kunnen de individuele gebruikersprofielen tot wel 400 parameters groot zijn.



Zelfstandig inparkeren

De achtste generatie van de Audi A6 heeft flink wat rijhulpsystemen aan boord. Een aardige extra is de ‘Garage pilot’ waarmee de limousine automatisch in en uit een parkeerplaats of garage te rijden is; een snufje dat we al eerder in de modernste topklasse limousines terug zagen.



Mild hybrid technologie

Alle motoren in de A6 zijn voorzien van mild hybrid technologie. Doordat een slimme startgenerator samenwerkt met een lithium-ionbatterij wordt het brandstofverbruik verminderd tot 0,7 liter per 100 kilometer. Als de nieuwe A6 in de zomer in de showroom staat dan is de auto leverbaar met twee krachtbronnen. Later zullen er meer volgen. De eerste is een 340 pk sterke 3,0-liter V6-turbomotor met een maximumkoppel van 500 Nm, de tweede een 3.0 TDI met 286 pk aan vermogen en liefst 620 Nm aan koppel. Van de benzine-V6 geeft Audi de acceleratiecijfers al prijs; de 0-100 km/u sprint verloopt in 5,1 seconden. De nieuwe A6 wordt gebouwd in de fabriek in Neckarsulm.