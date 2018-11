Aston Martin ziet dubbel

Aston Martin heeft de verkopen in het derde kwartaal zien verdubbelen. Natuurlijk een hele prestatie, al gaat het nog altijd om kleine aantallen.

Aston Martin voelt de wind in de rug. De onthulling van haar eerste SUV – de DBX – is aanstaande en de verkopen schieten omhoog. In het derde kwartaal verkocht het wereldwijd namelijk 1.776 auto’s, ongeveer het dubbele van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Brits en Chinees succes

Vooral in China en het Verenigd Koninkrijk scoorde het Britse merk bijzonder goed. De nieuwe DB11 is erg geliefd en ook de Vantage blijkt een verkooptopper. Door het goede kwartaal steeg de omzet met liefst 81 procent naar 282 miljoen pond. De nettowinst kwam tien keer hoger uit. In het derde kwart van 2017 was dat nog 300.00 pond en inmiddels 3,1 miljoen. Allesbehalve schrikbarende getallen, maar de zwarte cijfers tellen.



De komende tijd wil Aston Martin verder groeien dankzij de genoemde DBX, een nieuwe Vanquish, de elektrische Rapide E en de Valkyrie-hypercar.