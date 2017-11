Aston Martin Valkyrie AMR Pro bewijst dat het nog krachtiger kan

De Aston Martin Valkyrie heeft zijn specificaties nog niet compleet onthuld. Maar dat het nog ruiger kan, staat wel vast. Zie hier de Aston Martin Valkyrie AMR Pro.

In 2019 introduceert Aston Martin haar hypercar met de naam Valkyrie. Die auto weegt circa 1.000 kilo en krijgt een fors vermogen mee. Er wordt gesproken over dik 900 pk, maar sommige bronnen hebben het zefs over 1.100 pk. Hoe dan ook, de auto moet een rondje op het circuit van Silverstone net zo snel doen als een Formule 1-wagen, vindt Aston Martin.

In totaal worden er 150 Valkyries voor de weg gebouwd en 25 voor het circuit. Die circuitexemplaren moeten vanaf 2020 het daglicht zien en zijn nog extremer dan de straatversies. De circuitmonsters gaan door het leven als Aston Martin Valkyrie AMR Pro. Nu al is bekend dat de AMR Pro een nog lager wagengewicht heeft dankzij ondermeer lichtere ruiten, het ontbreken van airco en een lichtgewicht uitlaatsysteem. De topsnelheid zal boven de 400 km/u liggen en de Britten spreken van zijdelingse krachten die oplopen tot 3,5 g. De Aston Martin Valkyrie AMR Pro gaat zeker 3,3 miljoen euro kosten.