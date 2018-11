Aston Martin DBX toont zich en wordt later dit jaar officieel onthuld

Dat Aston Martin een SUV voor ons in petto heeft, was allang geen geheim meer. Al in 2015 toonde het de DBX Concept. Nu blijkt dat die auto – nog altijd DBX genoemd– nog dit jaar in productietrim wereldkundig wordt gemaakt.



Natuurlijk kon Aston Martin het SUV-feestje dat gaande is onder zo’n beetje alle luxemerken niet aan zich voorbij laten gaan. Daarvoor is zo’n hoogpotige nu eenmaal teveel een melkkoe. Bovendien gaan de Britten niet over een nacht ijs, want het studiemodel van de DBX werd drie jaar geleden al onthuld.



Vrouwelijk publiek

Met de DBX wil het een nieuw publiek aantrekken, want de SUV moet ook de vrouwelijke gefortuneerden in de smaak vallen. Vooralsnog is Aston Martin vooral een mannenmerk. Verder wordt op termijn een plug-in hybride versie van de DBX verwacht, waarmee Aston Martin de mogelijkheden van elektrificatie onderzoekt. Maar het trapt af met V12 en V8-motoren.

Second Century Plan

De DBX is overigens niet het enige nieuwe model waarmee Aston Martin de toekomst in gaat. Volgens de topman van Aston Martin – Andy Palmer – krijgen we de komende zeven jaren zeven modellen van de Britten te zien. Binnen dit ‘Second Century Plan’ is de terugkeer van Lagonda al aangekondigd. Met het submerk gaat Aston Martin de concurrentie aan met Bentley en Rolls-Royce. De eerste Lagonda wordt pas na 2021 verwacht en zal waarschijnlijk geheel elektrisch aangedreven zijn.

De DBX wordt nog dit jaar gepresenteerd en vervolgens in de St. Athan-fabriek van Aston Martin gebouwd.