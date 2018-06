Aston Martin DBS Superleggera toont zich iets te vroeg

Vanavond komt de Aston Martin DBS Superleggera onder het doek vandaan, maar de eerste beelden slingeren al rond.

De Aston Martin DBS Superleggera is de opvolger van de Vanquish en dat is in het ontwerp ook wel terug te zien. Ook de lijnen van de DB11 zijn herkenbaar. Tegelijkertijd staat de DBS Superleggera op zichzelf, want zowel de voor- als achterzijde zijn duidelijk anders dan de genoemde modellen. De DBS Superleggera oogt een stuk agressiever en dat past weer bij zijn sportieve prestaties.



Krachtig en lichtgewicht

Aan boord is een 5,2-liter V12 met twee turbo’s die goed is voor een vermogen van 725 pk en een maximumkoppel van 900 Nm. Al zijn die specificaties nog niet door Aston Martin geopenbaard. De DBS Superleggera is behoorlijk licht. Met 1.668 kilo weegt de auto iets meer dan honderd kilo minder dan de de DB11. De sprint van nul naar honderd moet in 3,5 seconden verlopen. De downforce van de Aston Martin DBS Superleggera bedraagt 180 kilo bij topsnelheid en dat doet geen andere Aston Martin hem na.



Offensief

Op termijn wordt de Superleggera ook als open versie uitgebracht en als coupé. Deze Volante zal begin 2019 al verschijnen. En de Britten gaan daarna nog wel even door met het introduceren van nieuwe modellen, want een heus productoffensief is gestart. Volgend jaar komt ook de DBX SUV op de markt en daarna twee Lagonda’s. De eerste is een sedan en die wordt verwacht in 2021, terwijl een jaar later een tweede SUV eraan komt. In 2021 komt er dan ook nog een nieuwe Aston Martin met een middenmotor aan. Dat model moet de strijd aangaan met de Ferrari 488 GTB.