Arabieren steken nu hun geld in Lucid Motors

Het Saudische staatsinvesteringsfonds PIF werd nog maar kort geleden genoemd als grote investeerder bij Tesla. Nu dat niet doorgaat, steken de Arabieren minimaal 1 miljard dollar in Tesla-rivaal Lucid Motors.

Toen topman Elon Musk van Tesla vorige maand liet weten dat zijn bedrijf wellicht van de beurs zou gaan verdwijnen, viel al de naam van het Saudische PIF. Het PIF – kort voor Public Investment Fund – zou flink investeren in Tesla. Dat gebeurde uiteindelijk niet en nu heeft het PIF een flinke som geld over, zo lijkt. Het PIF meldt namelijk dat het meer dan één miljard dollar investeert in Lucid Motors. Volgens de Arabieren is een investering in de fabrikant van elektrische auto’s interessant omdat de oliestaat niet meer afhankelijk wil zijn van ruwe olie. Saudi-Arabië wil bouwen aan een milieuvriendelijke economie. Het PIF benadrukt bij de investering dat het niet alleen een financiële partner is, maar ook een strategische.

Lucid Air

Het geld wordt de komende tijd in drie zaken gestoken: de ontwikkeling van het eerste elektrische model van Lucid Motors, de bouw van een fabriek in Arizona en de uitrol van een wereldwijde retailstrategie. Daarbij moet de Lucid Air in 2020 eerst in de VS verkocht worden, waarna andere landen en continenten volgen.