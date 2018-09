De vierdeurs Mercedes-AMG GT 4 was er al als ‘63S’, ‘63’ en ‘53’ en binnenkort kun je ook een ‘43’ bestellen. Die kost je 132.322 euro en daarmee houd je minimaal 20 mille op zak.



Als je bankrekening het aankan, moet je de Mercedes- AMG GT 4-Door Coupé natuurlijk als 63S bestellen. Dan voorziet de 4,0-liter V8 biturbo in 640 pk vermogen en een maximumkoppel van liefst 900 Nm. Kortom; een vierdeurs sportwagen om van te watertanden. Maar voor kleinere budgetten – ach ja, wat is klein – heeft Mercedes-AMG gelukkig heel wat te kiezen. Zo was er al de normale 63 (zonder ‘S’ dus), met 585 pk en 800 Nm én de GT 53. Die GT 53 heeft een zescilinder aan boord, goed voor 435 pk en 520 Nm, en snelt in 4,5 seconden van nul naar honderd. Als aardige extra beschikt die GT 53 over een EQ-booster waarmee je voor korte periode over 22 pk en 250 Nm extra kracht beschikt. De GT 53 kost 152.892 euro.

GT 43

Weer een prijsstap daaronder staat binnenkort de GT 43. Voor die versie ben je 132.322 euro kwijt, dus ten opzichte van de GT 53 kun je flink wat geld stukslaan op opties. Of gewoon in je zak houden. De 3,0-liter zes-in-lijn krachtbron is gelijk aan die van de GT 53, al komt het vermogen uit op 367 pk. Het maximumkoppel bedraagt 500 Nm. De EQ-booster is ook hier van de partij genereert korte tijd hetzelfde extra vermogen als de GT 53, 22 pk dus. De sprint van nul naar honderd verloopt in 4,9 tellen.