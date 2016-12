De Mercedes-Benz S-Klasse Coupé is binnenkort leverbaar als speciale Night Edition. Verschillende accenten zijn dan uitgevoerd in het zwart. En dat hebben we dit jaar vaker gezien.

Mercedes-Benz S-Klasse Coupé Night Edition

De grille, de buitenspiegel, de lichtmetalen wielen; bij de Night Edition van de Mercedes-Benz S-Klasse Coupé zijn ze allemaal zwart gelakt. Voor het nodige contrast is de lakkleur standaard matgrijs. Voor het interieur is te kiezen uit leder in vier kleuren. En inderdaad, zwart behoort daar ook toe.



BMW X3 Blackout Edition

Het eeuwfeest van BMW werd dit jaar in Japan gevierd met de X3 Blackout Edition. Deze uitvoering – in een oplage van 200 stuks – is gek op zwarttinten. Voor het exterieur is gekozen voor de lakkleur Sapphire Black terwijl ook de grille en wielen zwart gelakt zijn. In het interieur zijn zwarte Nevada lederen stoelen te vinden, maar daar is voor het nodige contrast ook gewerkt met geborstelde aluminium accenten. In ons eigen land is de BMW M5 “Competition Edition” verkrijgbaar; een aardige vondst voor liefhebbers van het nodige zwart. Bij deze gelimiteerde M5 zijn de nieren en kieuwen op de flanken afgelakt met zwarte hoogglans. In het interieur voert zwart eveneens de boventoon.



Rolls-Royce Black Badge

Rolls-Royce lanceerde dit jaar de Black Badge-uitvoeringen van de Ghost en Wraith. Met deze zwartgelakte varianten wil het de ‘young, self-empowered, self-confident rule-breakers’ aanspreken. De Black Badges gebruiken ‘het diepste en donkerste zwart dat ooit gebruikt is’, aldus Rolls-Royce. Dat geldt voor de carrosseriekleur en voor de dakhemel in het interieur, maar ook de The Spirit of Ecstasy moet het ontgelden. Accenten in donkerchroom en koolstofvezel wielen maken de duistere Rolls-Royces af.



Ford GT ’66 Heritage Edition

Bij Ford geen ‘Black’ of ‘Night’ in de titel, maar de speciale versie van de Ford GT die dit jaar verscheen is wel degelijk heel erg zwart. Een diepzwarte lak gaat samen met een vrijwel geheel zwart interieur. Tot de accentkleuren in het exterieur behoren zilveren racestrepen en goudkleurige velgen. De stijlvolle Ford GT ’66 Heritage Edition viert dan ook dat het precies vijftig jaar geleden is dat Ford met haar GT het complete podium op Le Mans bekleedde.



Volvo S90 en V90 R-Design

Zwarte accenten staan vooral gelijk aan luxe en sportiviteit zien we in dit rijtje. Volvo past het zelfde trucje toe bij haar Volvo S90 en V90 in R-Design outfit. Eye-catchers zijn de voor- en achterbumpers met Glossy Black-elementen, de zwart afgelakte grille en matzwarte 5-spaakswielen met Diamond Cut finish. In het donkere interieur bestaat de sportieve styling uit carbon interieurpanelen, het R-Design stuurwiel en sportstoelen met R-Design-bekleding in nappaleder.