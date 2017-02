Carros nieuwsflash van vrijdag 10 februari: de Alfa Romeo Giulia Sportwagon komt er niet, BMW 5 Serie Touring heeft een prijs en Volvo introduceert de XC60 én XC40 dit jaar.

Komt-ie nu wel, of komt-ie nu niet? De Alfa Romeo Giulia Sportwagon

Alfredo Altavilla, een van de topbestuurder bij Fiat Chrysler Automobiles, heeft laten weten dat er geen stationwagonvariant van de Alfa Romeo Giulia komt. Een dergelijke Sportwagon werd wel verwacht. Volgens Altavilla moet de Stelvio de rol van een ruime Alfa Romeo innemen. Toch jammer, want de Sportwagons zien er bij de Italianen doorgaans welgevormd uit.



BMW 5 Serie Touring onthult z’n prijskaartje

Dit weekend staat de BMW 5 Serie in de showroom en dan willen BMW-dealers wel al kunnen vertellen hoeveel de Touring moet gaan kosten als deze in juni de sedan komt vergezellen. Daarom is nu de prijs van die Touring bekend gemaakt. De stationwagonvariant start bij 62.033 euro. Dan neem je de BMW 520d Touring mee naar huis. De goedkoopste uitvoering met benzinemotor is de 530i Touring die vanaf 65.731 euro in de prijslijst staat. De duurste jongens zijn de varianten met vierwielaandrijving. De 530d xDrivE start bij 81.244 euro en de 540i xDrive bij 78.569 euro.



2017 is het jaar van de SUV bij Volvo

Volgens de hoogste baas bij Volvo, Håkan Samuelsson, wordt de XC40 een jaartje naar voren gehaald. De komst van de SUV stond eigenlijk voor 2018 gepland, maar nu kunnen we de auto al dit jaar verwachten. Als de XC40 trouw blijft aan de vormen van het hieronder getoonde conceptmodel, kan Volvo hoge ogen gooien met zijn nieuwkomer. De nieuwe Volvo XC60 moet ook dit kalenderjaar zijn opwachting maken, waarmee het SUV-aanbod van de Zweden voldoende nieuwe impulsen krijgt.