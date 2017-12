De Alfa Romeo 4C komt weer tot leven. Maar wederom zonder handbak

De productie van de Alfa Romeo 4C ligt momenteel stil. Toch wordt het topmodel van Alfa Romeo volgend jaar weer tot leven gewekt. Met tal van updates, maar niet voor de transmissie.

De Alfa Romeo 4C wordt sinds juni niet meer gebouwd, bleek een aantal weken geleden. De exacte reden voor de productiestop is niet bekend, maar de vrees was even dat het stopzetten van de fabrieksbanden het einde van de 4C zou betekenen. Dat is niet het geval, want de Italianen komen aankomend jaar gewoon weer met een geupdate versie. Althans, dat beweert de ontwikkelingschef van het merk; Roberto Fedeli.

Handbak

De aanpassingen aan de lichtgewicht 4C zullen onder meer betrekking hebben op het onderstel, de stuurinrichting en de motorisatie. De verwachting is dat de 1,8-liter viercilinder met 240 pk plaats maakt voor de 280 pk sterke 2,0 -liter viercilinder turbomotor uit de Giulia. Alfa Romeo grijpt de update echter niet aan om de 4C voortaan ook te leveren met een handbak. Daar is gewoon te weinig vraag naar bij haar klanten, volgens Fedeli.