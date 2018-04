Access by BMW: een soort Netflix, maar dan voor je auto

Gisteren is in het Amerikaanse Nashville ‘Acces by BMW’ van start gegaan. Tijdens het proefproject kun je voor een vast maandbedrag ongelimiteerd ‘switchen’ tussen BMW-modellen.

Netflix is een populaire online streamingdienst mede dankzij het abonnementsprincipe. In tegenstelling tot sommige concurrerende online filmaanbieders betaal je niet per film, maar een vast bedrag per maand. En dan is het ongegeneerd ‘bingewatchen’. BMW vindt het nu hoog tijd om een vergelijkbaar principe los te laten op haar lease-aanbod, want in de Verenigde Staten is nu een proef van start gegaan waarbij je voor een vast maandelijks tarief onbeperkt van BMW kunt wisselen. Bij lekker weer een cabrio, bij een weekendje weg een ruime Touring of juist een sportieve ‘M’ voor bochtige achterafweggetjes.

‘Legend’ of ‘M’

‘Acces by BMW’ is voorlopig alleen in muziekstad Nashville in Tennessee van kracht. BMW spreekt dan ook van een erg klein proefproject. De maandbedragen voor ‘Acces by BMW’ starten bij 2.000 dollar en lopen op tot 3.700 dollar. Voor het eerste bedrag sluit je een ‘Legend’-lidmaatschap af en staan de BMW 4 Serie Coupé en Cabrio je ter beschikking, de 5 Serie en de X5 en de BMW 2 Coupé. Wie liever sportiever rijdt, kiest voor het ‘M’-maandabonnement – voor 3.700 dollar dus – waarbij je wagenpark bestaat uit een M4 Cabrio, M5 Sedan, M6 Cabrio, X5M en de X6M. Via een app kun je aangeven welk model je op welke dag wilt rijden.



Wereldwijd?

De auto naar keuze wordt door BMW op een zelfgekozen plek en tijd afgeleverd. De auto is dan afgetankt, verzekert en – indien nodig onderhouden – en de persoonlijke voorkeuren zijn ingesteld. BMW heeft geen limiet gesteld aan het aantal keren per maand dat je een auto inwisselt. In principe kun je dus elke dag in andere BMW rijden. Als het proefproject slaagt, zullen ook andere delen van Amerika kennismaken met ‘Acces by BMW’. Daarna moet de dienst in de rest van de wereld worden uitgerold.

Niet de eerste

BMW heeft met ‘Acces by BMW’ overigens niet de primeur. Porsche lanceerde al eerder ‘Porsche Passport’ en Cadillac kwam met ‘Book’. Ook Volvo is een redelijk vergelijkbare dienst opgestart met ‘Care by Volvo’. Overigens ben je bij bij Porsche Passport goedkoper uit dan bij BMW. Het topprogramma van Porsche kost je namelijk in Amerika 3.000 dollar per maand. En dan kun je variëren met diverse 911- en Panamera-modellen. Het instapabonnement van Porsche kost net als bij BMW 2.000 dollar. Dan heb je de beschikking over de Boxster, Cayman, Macan en Cayenne. Porsche heeft zijn proefproject uitgerold in en rond Atlanta, omdat daar haar Amerikaanse hoofdkwartier staat.