70 jaar Land Rover wordt gevierd met 999 stuks Range Rover SV Coupé

Op 6 maart, op de Autosalon van Genève, trekt Land Rover het doek van haar Range Rover SV Coupé. De gelimiteerde special edition viert het 70-jarig jubileum van het merk.

De nieuwe Range Rover SV Coupé is zoals Land Rover het noemt ‘’s werelds eerste fullsize premium SUV coupé’. Dat is op zich al uniek, maar om de auto nog meer aantrekkingskracht te geven, worden er slechts 999 van gebouwd. Met de hand welteverstaan, want de Special Vehicle Operations-divisie van het merk in het Britse Warwick gaat de productie uitvoeren.

Luxe interieur

Onder andere zullen er best wat uurtjes werk gaan zitten in het interieur. Dat beloofd van een ‘ongekend hoog niveau’ te worden, waarbij alleen de beste materialen worden gebruikt. Het interieur zal licht zijn en eigentijds. En natuurlijk met oog voor detail. De enige foto die Land Rover vrijgeeft van de Range Rover SV Coupé betreft een beeld van het interieur en we zien het nodige hout en leder terugkomen. Bovendien lijkt Land Rover een duotoon interieur aan te bieden; waarbij de individuele achterzetels in een andere kleurstelling kunnen worden besteld dan de voorste stoelen.

De tweedeurs Range Rover SV Coupé wordt ter ere van het 70-jarig jubileum van het merk gelanceerd en verwijst met zijn opvallende design onder meer naar de tweedeursauto Range Rover die in 1970 op de markt kwam.