70 jaar Land Rover wordt gevierd met restauratie oerouder

In 1948 maakte de wereld kennis met Land Rover op onze eigen AutoRAI. Het 70-jarige jubileum wordt gevierd met de restauratie van een van de drie auto’s die toen in Amsterdam stonden.

Een wereldpremière in de Amsterdamse AutoRAI, 70 jaar geleden kon het nog. En zo kan het zomaar zijn dat de 70-jarige geschiedenis van Land Rover een beetje in onze hoofdstad begon. Het merk viert haar jubileum in 2018 onder meer door de restauratie van een van de drie auto’s die in 1948 hun debuut maakten op de AutoRAI. Die Land Rover leek lange tijd verloren, toen hij na jaren verkommeren werd gevonden in een tuin op een steenworp afstand van de fabriek in Solihull.



Wachtend in een weiland

De auto bleek, zo wijst onderzoek van Jaguar Land Rover Classic uit, tot in de jaren zestig gebruikt te zijn, waarna de auto twintig jaar in een weiland in Wales niets stond te doen. Een nieuwe eigenaar kocht de auto met als doel restauratie, maar uiteindelijk eindigde de oer-Land Rover in iemands tuin, toevallig vlakbij de fabriek waar hij ooit van de band rolde.



Voorproductie

De auto wordt nu gerestaureerd door het team achter het Land Rover Series I Reborn-programma. De restauratie moet nog dit kalenderjaar afgerond worden, waarbij een zo goed als nieuw en bovendien rijdbaar exemplaar het doel is. De drie showauto’s van toen zijn voorseriemodellen en wijken daarom op flink wat punten af van de eerste productieversies. Zo is bijvoorbeeld hun carrosserie opgebouwd uit dikker aluminium en kennen ze een gegalvaniseerd chassis en een demontabele laadbak.