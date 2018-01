50 jaar Mustang Bullitt wordt gevierd met special edition

We hadden hem al in Detroit verwacht en hij staat er ook: de ’50th Anniversary Ford Mustang Bullitt’. Uitgevoerd in Dark Highland Green en voorzien van een paar pk’s extra.

De Ford Mustang is een iconische auto. Dat dankt het model onder meer aan memorabele optredens in de populaire media. Een van de mijlpalen op dat gebied is de film ‘Bullitt’ uit 1968 waarin Steve McQueen een minuut of tien met een donkergroene Ford Mustang door de straten van San Francisco scheurt.



’50th Anniversary Ford Mustang Bullitt’

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat die film uitkwam,dus vereert Ford de originele ‘Bullitt’ met een eigentijdse opvolger; de ’50th Anniversary Ford Mustang Bullitt’. Op de North American International Auto Show (NAIAS) in Detroit schittert de jubilieumversie in een Dark Highland Green-jasje (al is er ook een Shadow Black-versie verkrijgbaar), opvallende rode Brembo remklauwen en de nodige chromen details in het exterieur. Binnenin vinden we groen stiksel terug, naast een witte pookknop en een met leder bekleed verwarmd stuurwiel.

De bekende 5,0-liter V8 is aan boord, maar levert ditmaal een vermogen van 475 pk, een toename van 15 pk ten opzichte van de reguliere versie. De speciale Bullitt-versie van de Ford Mustang komt deze zomer uit. De oplage is vooralnog niet bekend.