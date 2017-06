Secma F16 Roadster klein racekanon

De Franse Secma F16 Roadster is voortaan te koop in ons land. De zeer compacte en lichte, open auto is nu te bestellen bij importeur Stokhof in Emst en kost 23.586 euro.

Secma geniet vooral bekendheid als fabrikant van brommobielen, maar maakt ook quads en kleine tweezits auto’s. De Secma F16 Roadster is het nieuwste en tegelijk snelste model. De 2,75 meter lange buggy-achtige auto weegt 560 kilogram en is uitgerust met een achterin geplaatste 1,6 liter Renault-motor met 105 pk die de achterwielen aandrijft. Daarmee kan de F16 in 5,9 seconden van 0 naar 100 km/h sprinten en een topsnelheid halen van 180 km/h. Het gemiddelde verbruik bedraagt 5,9 liter per 100 kilometer wat neerkomt op 131 g/km aan CO2-uitstoot.



De uitrusting van de Secma F16 Roadster is nogal basic. Normaal word je geacht open te rijden, maar er is ook een dak voor als het koud of nat is, met daarin vleugeldeuren en eventueel een uitneembaar dak. De carrosserie van de Segma F16 is gemaakt van kunststof en er is keus uit de kleuren rood of grijs metallic. De fabrikant en importeur beloven een pure rijbeleving – als een go-kart – zonder technische rijhulpen als ESP en ABS. Meer informatie is te vinden op de website van Secma Nederland.