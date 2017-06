Nieuwe – 300 pk sterke – viercilinder voor Jaguar XE, XF en F-Pace

Met een modern ‘viercilindertje’ kun je zelfs een imposante SUV als de F-Pace flink de sporen geven, bewijst de nieuwe – 300 pk sterke – benzinemotor van Jaguar.

Gevoelsmatig hoort er in een flinke SUV een dikke V6 of V8-motor. Maar natuurlijk past dat niet in het huidige tijdsbeeld, waarbij autofabrikanten een gemiddelde CO2-uitstoot willen overleggen die binnen de grenzen blijft. Bovendien is de stand der techniek zover, dat ook een ‘viercilindertje’ het schopt tot puike prestaties. Ga maar na, met de nieuwe 2,0-liter viercilinder Ingenium-turbobenzinemotor schiet de Jaguar F-Pace in zes tellen van nul naar honderd.



Jaguar XE en XF

Dezelfde 300 pk sterke krachtbron is per direct ook te bestellen op de Jaguar XE en XF. De eerste sprint vanuit stilstand naar 100 km/u in 5,5 seconden en de tweede in 5,8 tellen. Schakelen verloopt via een achttraps automaat. Liefhebbers van de XE en XF kunnen bovendien kiezen uit achterwiel- en vierwielaandrijving.



Motorengamma

Eerder dit jaar breidde Jaguar het motorengamma voor het bovenstaande drietal modellen al uit met 200 pk (XE, XF) en 250 pk sterke 2,0-liter viercilinders (XE, XF, F-Pace). De Jaguar XE 3.0t AWD Automaat start vanaf 58.903 euro, terwijl je 72.900 euro betaalt voor de Jaguar XF 3.0t AWD Automaat. De Jaguar F-Pace 3.0t AWD Automaat kost 73.950 euro.