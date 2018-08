290 pk sterke Golf GTI TCR eind dit jaar leverbaar

Altijd al eens 264 km/u willen rijden in een Golfje? Met de Volkswagen Golf GTI TCR is het vanaf eind dit jaar mogelijk. Dan moet u wel de begrenzer laten verwijderen.

Volkswagen is met de Volkswagen Golf GTI TCR actief in de autosport. En omdat het model al twee maal de internationale TCR-raceserie won, wilde het ook een straatlegale variant in een gelimiteerde oplage presenteren. Die versie werd een tijdje terug tijdens de Wörthersee GTI Treffen al getoond in de vorm van de gelijknamige Golf GTI TCR. Dat productiemodel komt nu ook naar Nederland. Vanaf eind dit jaar staat de snelste Golf ooit in de showroom.

Topsnelheid

De exacte acceleratietijden noemt Volkswagen momenteel nog niet. Wel is de topsnelheid van de nieuwe Golf GTI TCR bekend. Wie de snelheidsbegrenzer laat verwijderen krijgt een exemplaar ter beschikking met een topsnelheid van 264 km/u. De 2,0-liter turbomotor is goed voor een vermogen van 290 pk en een koppel van 370 Nm. De voorwielaangedreven Golf GTI TCR is voorzien van een zeventraps DSG-transmissie met dubbele koppeling en een sperdifferentieel.

Titanium

Opvallende details in het uiterlijk van de Volkswagen Golf GTI TCR zijn de lichtmetalen velgen (tot 19-inch), speciale remklauwen, de lakkleur Pure Grey en – optioneel – een titanium uitlaatsysteem van Akrapovič. Eveneens optioneel is het Dynamic Chassis Control, waarbij het onderstel in de standen Normal, Comfort of Sport is in te stellen.