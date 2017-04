18 stuks van circuitmonstertje Abarth 595 Pista naar Nederland

De categorie ‘bommetjes op wielen’ is weer een speler rijker. De 160 pk sterke Abarth 595 Pista staat nu bij de dealer voor € 30.995,-.

De speciale Abarth 595 Pista is genoemd naar het circuit. En dat is niet alleen omdat zijn 1.4 T-Jet benzinemotor met 160 pk het autootje naar sportieve prestaties stuwt. Nee, de 595 Pista heeft een heus ‘Abarth Telemetry’-systeem aan boord. Via die technologie kun je beroemde circuits zoals Monza, Spa-Francorchamps of Red Bull Ring downloaden op het scherm in de auto. Op basis van de gedetailleerde kaart die je ter beschikking hebt, krijg je informatie om je rondetijden te verbeteren. Ook zijn de sessie op te slaan, waardoor je na afloop kunt analyseren wat de verbeterpunten zijn. Daarmee is het ‘Abarth Telemetry’-systeem een waardevolle feature voor wie de auto echt meeneemt naar een vermaard circuit.



Gooi- en smijtwerk

De Abarth 595 Pista is met een nul naar honderd sprint in ruim 7 tellen – het maximale koppel bedraagt 230 Nm bij 3.000 toeren – niet de snelste of krachtigste der hothatches, de sensatie is er niet minder om. Juist omdat de auto zo compact is, is het een ideaal gooi- en smijtwagentje. Geperforeerde en geventileerde remschijven zijn aanwezig, net als Koni-schokdempers achter en een uitlaatsysteem met vier uitlaatpijpen. Sportieve verfraaïngen zijn verder de geelgelakte spiegelkappen en remklauwen die contrasteren met de ‘Record Grey’ lakkleur, 17-inch ‘Formula’ lichtmetalen velgen en de titanium afwerking van de portiergrepen en badgehouder.



In het interieur zijn sportstoelen te vinden met lederen bekleding, een sportstuur en een navigatie- en entertainmentsysteem met 7-inch kleuren touchscreen.

De gelimiteerde Abarth 595 Pista komt in een oplage van 18 stuks naar Nederland en staat nu bij de Abarth-dealer voor € 30.995,-.