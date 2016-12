Tot de best verkochte automerken in Nederland behoren natuurlijk de volumemerken. Maar hoe zit het eigenlijk met het marktaandeel van de autofabrikanten die zich meer richten op prestige? Dit zijn de cijfers van de tien best scorende prestigemerken tot en met november.

#1 BMW – 4,76 procent (16.543)

In 1982 had BMW al een marktaandeel van 3,5 procent, maar het duurde tot 2012 voordat het daar bovenuit kwam (3,71 procent). Sindsdien maakt BMW flinke stappen want voorlopig is het marktaandeel voor 2016 4,76 procent. Vooral de relatief nieuwe BMW 2 Serie Tourer doet het goed, want na de 3 Serie verkoopt hij ’t best.

Topmodel in 2016: BMW 3 Serie – 4.138 exemplaren verkocht tot 1 december





#2 Mercedes-Benz – 3,68 procent (12.874)

In 2011 scoorde Mercedes-Benz met een marktaandeel van iets meer dan twee procent het laagst in bijna twintig jaar. Sindsdien gaat het echter crescendo en voor 2016 wordt er voorlopig een marktaandeel van 3,68 procent opgetekend. Volvo zijn ze dus voorbij en ook Audi. BMW is echter nog een maatje te groot.

Topmodel in 2016: Mercedes-Benz C-Klasse – 2.713 exemplaren verkocht tot 1 december



#3 Audi – 3,64 procent (12.643)

In 1982 was het marktaandeel van Audi nog kleiner dan één procent. Toen kon men niet vermoeden dat men in 2013 een voorlopige piek zou hebben met 4,23 procent. Sindsdien loopt het marktaandeel elk jaar iets terug in Nederland. Met 3,64 procent laat Audi nog wel net Volvo achter zich. Betekent de nieuwe Audi Q2 weer de weg omhoog?

Topmodel in 2016: Audi A3 – 3.822 exemplaren verkocht tot 1 december





#4 Volvo – 3,60 procent (12.510)

Audi en BMW hadden een goed jaar in 2013 en Volvo ook. Met 5,83 procent liet het beide Duitsers flink achter zich. In 2016 staat de teller voorlopig op 3,60 procent en daarmee maakt Volvo een enorme duikeling.

Topmodel in 2016: Volvo V40 – 4.223 exemplaren verkocht tot 1 december

#5 Tesla Motors – 0,50 procent (1.745)

Na de Duitse drie en Volvo is het flink zoeken op de lijst met marktaandelen voor 2016. Het hoogste genoteerde merk onder de kleine prestigemerken is Tesla Motors. En dat is toch knap met alleen Model S en Model X in het portfolio.

Topmodel in 2016: Tesla Model S – 1.447 exemplaren verkocht tot 1 december





#6 Land Rover – 0,47 procent (1.618)

Land Rover beleeft in 2016 het beste jaar als het om marktaandeel gaat in Nederland. Met 0,47 procent laat het Jaguar en Lexus achter zich.

Topmodel in 2016: Land Rover Discovery Sport – 636 exemplaren verkocht tot 1 december





#7 Jaguar – 0,33 procent (1.148)

Jaguar timmert goed aan de weg. In 1983 hadden de Britten nog een minimaal marktaandeel van 0,06 procent om in het nieuwe millenium door te groeien naar ongeveer een kwart procent. In 2011 en 2012 werd de historisch lage 0,06 procent weer aangetikt, maar voor 2016 staat Jaguar op 0,33 procent. Daarmee is het nog lang geen volumemerk, maar de wederopstanding is duidelijk zichtbaar.

Topmodel in 2016: Jaguar XE – 542 exemplaren verkocht tot 1 december





#8 Porsche – 0,33 procent (1.133)

In dit lijstje is Porsche het merk met de meest prestige. Vorig jaar scoorde het met een marktaandeel van 0,48 procent bijzonder knap. Voor 2016 blijft de teller voorlopig steken op 1.133 verkochte modellen, ofwel een marktaandeel van 0,33 procent.

Topmodel in 2016: Porsche Macan – 406 exemplaren verkocht tot 1 december





#9 Alfa Romeo – 0,26 procent (897)

Het marktaandeel van Alfa Romeo was begin jaren negentig nog ruim 1,8 procent in Nederland, maar zakte daarna ver terug. Het voorlopig dieptepunt was vorig jaar toen het marktaandeel nog maar 0,21 procent bedroeg. Dit kalenderjaar ziet er iets beter uit met iets meer dan een kwart procent. Hoog tijd dus dat de Stelvio komt, want de vraag naar SUV’s stijgt.

Topmodel in 2016: Alfa Romeo Giulietta – 470 exemplaren verkocht tot 1 december





#10 Lexus – 0,24 procent (820)

Het luxemerk van Toyota deed lang mee in de marge in Nederland, maar in 2012 was daar opeens een marktaandeel van 0,78 procent. Doorgroeien blijkt echter lastig. Voor 2016 staat het voorlopig op 0,24 procent.

Topmodel in 2016: Lexus CT – 219 exemplaren verkocht tot 1 december