Volkswagen I.D. R Pikes Peak piekt ook op Goodwood

Na het neerzetten van een nieuw record in de Pikes Peak heuvelklim eind juni, is de Volkswagen I.D. R Pikes Peak doorgereden naar Goodwood. Op het kleine heuvelklimmetje aldaar, zet de extreme elektrorace weer een snelle tijd neer.

De Pikes Peak heuvelklim is niet te vergelijken met de Goodwood Hillclimb. De eerste is net geen 20 kilometer lang en stuurt je via 156 bochten naar 4.302 meter hoogte, terwijl de tweede slechts 2 kilometer meet. Toch vond Volkswagen het wel een aardig idee om haar I.D. R Pikes Peak ook op het Goodwood Festival of Speed in te zetten. Achter het stuur zat wederom Romain Dumas die eind juni met de elektrische racer de snelste tijd ooit op Pikes Peak neerzette.



Elektrorecord

Om dat kunstje te herhalen moet de Franse coureur onder de 41,6 seconden zien te duiken. Geen sinecure, want dat record staat al sinds 1999 en is gereden door Nick Heidfeld, die in een McLaren-Mercedes MP4/13 Formule 1-wagen meedeed. Dumas haalde het met de Volkswagen I.D. R Pikes Peak dan ook niet maar met zijn tijd van 43,86 seconden was hij wel bijna 3,5 seconden sneller dan het vorige elektrorecord uit 2013.

De elektrische Volkswagen I.D. R Pikes Peak combineert 1.100 kilo aan wagengewicht aan 680 pk vermogen en een uitgekiende aerodynamica.