De Tesla Model S P100D is in Ludicrous Mode gekmakend snel van zijn plaats. Toch lijkt er meer stekkergeweld op komst als we de laatste video van Faraday Future mogen geloven.

Nog een weekje en Faraday Future toont zijn debuutmodel op de CES in Las Vegas. In aanloop naar de veelbesproken onthulling – de Amerikaanse startup zou op sterven na dood zijn – zet het frequent teaserfilmpjes online. De meest recente episode is een staaltje psychologische oorlogsvoering aan het adres van voorbeeld én concurrent Tesla Motors. We zien in de video dat de vermomde nieuwkomer van Faraday Future het opneemt tegen de Tesla Model S P100D in een ‘dragrace’. En de snelste Tesla van het moment – hij sprint in 2,5 seconden van 0-100 km/u wanneer de Ludicrous Mode is ingeschakeld – wordt op de streep met een halve autolengte verslagen door z’n beoogde troonopvolger.