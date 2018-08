Renault Arkana: SUV met coupélijn voor het C-segment

Met de onthulling op de autoshow van Moskou, zou je verwachten dat de nieuwe Renault Arkana zich op lokale markten richt. Toch heben de Fransen met de coupé-crossover wereldwijde ambities.



Officieel is de Renault Arkana die op de autoshow van Moskou aan de wereld wordt getoond nog een studiemodel, maar omdat de introductie komend jaar al volgt – in Rusland dan – kun je ervan uitgaan dat de productieversie haast identiek is. De Arkana is een bijzondere verschijning want het is een SUV met een gebogen daklijn. Of zoals Renault het zegt, de Arkana combineert “de elegantie van een sedan en de robuustheid van een SUV.” En daarmee wil het merk opvallen in het uiterst competitieve C-segment. En gelijk hebben ze, want de coupé-SUV kennen we nu alleen van dure Duitse merken, maar niet in meer betaalbare vorm.



Groei

De Arkana is volgens Renault een belangrijk model in de beoogde wereldwijde groei van het merk. In 2022 wil het 5 miljoen auto’s per jaar afzetten. Nadat de Arkana volgend jaar eerst in Rusland op de markt komt, moeten ook andere markten– zoals Azië – volgen, al dan niet in een aangepast ontwerp. Of de auto ook naar Nederland komt, is vooralsnog niet bekend.