Pop.Up Next: Een Audi voor op de weg én in de lucht

De PAL-V Liberty – een Nederlandse vinding – blijkt niet de enige auto met vliegcapaciteiten op de Autosalon van Genève, ook Audi heeft met de Pop.Up een stadsautootje bedacht dat de lucht in kan. Het grote verschil; Audi’s autonome elektrische concept is slechts een toekomstbeeld, de PAL-V zo goed als productieklaar.

Pop.Up Next is niet een idee van Audi alleen. Ook Airbus en Italdesign zijn aangesloten bij het project. Het is een blik in de toekomst waarin zowel auto’s als kleine vliegtuigjes – passagiersdrones – volledig elektrisch zijn en autonoom rijden en vliegen. Pop.Up Next draait om een lichtgewicht tweepassagierscabine met een gigantisch 49-inch scherm als belangrijkste element in het interieur. De cabine kan zowel van wielen worden voorzien, als van 8 propellers. In het eerste geval is het een elektrisch, autonoom rijdend stadsautootje, in het tweede geval een tweepersoons elektrisch aangedreven vliegtuigje dat zelfstandig zijn weg vindt door het luchtruim.



Beeldvullend entertainment

Het 49-inch scherm in de cabine vormt de basis tot een feilloze interactie tussen mens en machine. Op basis van ‘eye-tracking’ en spraak- en gezichtsherkenning weet de slimme technologie precies wat de inzittenden wensen. Zo kan er onderweg gebruikt worden gemaakt van diverse entertainment-features of contact worden gelegd met thuis of kantoor op basis van de uitgebreide connectiveitsfuncties.



Batterijpakket

Om de cabine niet te zwaar te maken is er een bescheiden batterijpakket aan boord. Zo is de actieradius van de Pop.up slechts 130 kilometer en de topsnelheid op de weg 100 km/u. In 15 minuutjes laden is de batterij echter helemaal vol.