Als Epke Zonderland een dubbele flip maakt, krijgt hij de handen op elkaar. In de autosport is het wat minder plezierig. Gelukkig komt deze Fomule Vee-rijdster er zonder grote verwondingen vanaf.

De Australische Formule Vee is charmant. Racen doe je in een lichtgewicht racewagentje met een klein motortje aan boord. De topsnelheden zijn nog te overzien en een Formule Vee-team optuigen, kost geen fortuin. De Formule Vee wordt dan ook gezien als een ideale opstart voor jonge coureurs. Onder meer Niki Lauda, Emerson Fittipaldi en Keke Rosberg zijn ooit begonnen in de Formule Vee.

Harde landing

Afgelopen weekend werd er binnen de Australische Formule Vee-competitie geracet op het circuit van Barbagallo, in de buurt van Perth. Een van de deelnemers is Kathy Lisson. Na een safety car situatie is er een herstart en het veld schuift in elkaar. Als de snelheid weer oploopt en er voor een bocht geremd moet worden, verremt de achterligger van Lisson zich en zijn auto geeft de bolide van de rijdster een zet. Via het achterwiel van haar voorganger maakt haar auto een dubbele flip en landt op het gras.

De schrik zit er goed in, maar uiteindelijk stapt Lisson uit met alleen een pijnlijke nek en wat blauwe plekken. Bovenstaande spectaculaire beelden van de crash kunnen dus met een gerust hart worden bekeken.