Morgen in de winkel: de compleet nieuwe Carros #1-2017

CARROS Magazine gaat met zijn tijd mee en daarom is uw favoriete autotijdschrift per 2017 in een compleet nieuw jasje gestoken. De vormgeving is aangepast en de rubrieken zijn afgestoft. Wat kunt u zoal in editie #1 van 2017 verwachten?

CARS

In de nieuwe rubriek PACENOTES – een korte kennismaking met alles wat komen gaat – leest u over de nieuwe BMW 5 Serie en de Mercedes-AMG GT R.



Ardennenoffensief: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

In de besneeuwde Ardennen toont de 510 pk sterke Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio een proeve van bekwaamheid. De importeur vroeg ons nog uitdrukkelijk om niet in de racemodus te rijden, maar of we ons daaraan konden houden…



Tweestijd der estates: Mercedes E-Klasse Estate vs Volvo V90

Kan de Volvo V90 z’n debuut-maken in premiumkringen? En houdt de Mercedes E-Klasse Estate z’n status? Dat moeten dé lifestyle-auto’s van dit moment hoognodig samen eens uitmaken. (beeld: Georges van Wensveen).



Verder in ‘CARS’

Daily Driver: zij rijden hun yountimer elke dag

Groen gevaar: kennismaking met de wilde Donkervoort D8 GTO-RS



CHARACTERS

Mark Rutte: wat heeft de premier met auto’s?

Ho-Pin Tung: de Chinees-Nederlandse Formule E-coureur hoopt op 1 juli te schitteren op het stratencircuit van Brussel. Samen met hem verkenden we – ’s nachts – het parcours (beeld: Sander Nagel).



CLASSICS

ONE OF A KIND: Nog voordat Vignale haar Spyders ging bouwen kwam het tot een fraai prototype: de Maserati 3500 GT Spyder Touring.

KOOPGIDS: Welke vorige generaties van de BMW 5 Serie zijn volgens CARROS het meest begeerlijk?

CLASSIFIEDS: Onze gids naar het mooiste, meest stijlvolle auto-aanbod van Nederland.

