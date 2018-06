Opel Insignia Grand Sport GSi: Gran Turismo met ‘Blitz’

Opel en sportiviteit. Dan denk je toch nog steeds aan de woest uitgebouwde rally-Manta’s uit de jaren tachtig. Recentere sportversies van allerlei Opel-modellen – inmiddels OPC geheten – kregen nooit de bekendheid die ze soms wel degelijk verdienden. Daarom stoft Opel de aanduiding GSi weer af voor een nieuwe sportversie van de kersverse Insignia.

Wat was dat ook alweer, GSi? Scherp geformuleerd was dat de tweede poging van Opel om een afkorting voor een sportief model dezelfde status te geven als GTI. Eerder was dat met GTE – voor de Manta en de Kadett – mislukt, dus poogde Opel het met GSi. De Corsa, Kadett en later Astra kregen in sportief tenue de drie letters opgeplakt, maar een kleine twintig jaar geleden werd besloten dat GSi moest worden opgevolgd door OPC. Dat staat voor Opel Performance Center.



Vorstelijk

De bordjes worden nu letterlijk weer verhangen, want de jongste krachtpatser van de vorig jaar compleet in het nieuw gestoken Insigniaserie heeft weer de letters GSi in de naam. De Insignia GSi is er in twee koetswerkvarianten: de Grand Sport – een vijfdeurs hatchback – en de Sports Tourer – de iets langere stationwagon met eveneens vijf deuren. Het zijn vorstelijke auto’s, net geen vijf meter lang. In het smaakvolle, met leder beklede interieur monteert Opel speciale sportstoelen die beter zijn voor je rug. Het ontbreekt je verder aan weinig in deze topversie van de Insignia; zelfs een head-updisplay, intelligente led-verlichting en adaptieve cruisecontrol zit erin.



Viercilinders

Zoals wel meer merken heeft ook Opel afscheid genomen van de zescilindermotor. Dit nieuwe topmodel is voorzien van een tweeliter viercilinder turbomotor met 191 kW (260 pk) vermogen en 400 Nm koppel of een tweeliter twinturbodiesel met 154 kW (210 pk) en 480 Nm. In beide gevallen wordt het schakelen je uit handen genomen door een achttrapsautomaat. Wie het beter denkt te kunnen, mag met de flippers achter het stuur aan de gang. Maar de kans dat je het handmatig beter doet dan de automaat in sportstand is klein.



Vierwielaandrijving

De Insignia GSi heeft altijd vierwielaandrijving. Een wijs besluit, dat konden we vaststellen op de ‘ wet track’ van de testbaan van Michelin, even buiten Marseille. Met zowel tractiecontrole als het elektronische stabiliteitsprogramma (ESP) uitgeschakeld, bleef de auto goed beheersbaar en kon hij zijn kracht goed kwijt aan de natte baan, ook al spinde er wel eens een wieltje door. In de bochten bleef de Insignia goedmoedig aanvoelen en nauwkeurig sturen.



Blitz

Een echte racer is de Insignia GSi niet. Wel een vlotte sprinter en een mooie reisauto die moeiteloos kilometers op hoge snelheid met veel comfort wegtikt. Je merkt eigenlijk niets van het feit dat hij aanzienlijk minder kracht heeft dan de V6-topversie van zijn voorganger. Het rijplezier is juist groter doordat de auto ook tweehonderd kilogram lichter is geworden. En Opel heeft er een mooi stuursysteem in geschroefd en een uitmuntend onderstel, dat je heel veel contact geeft met de wielen en wat daaronder gebeurt. Na de ervaring op de testbaan stuurden we de Insignia Grand Sport GSi uren over slingerende bergweggetjes zoals alleen Fransen die kunnen aanleggen. Puik asfalt, bochten met verkanting en voorspelbare curves zodat je er altijd nóg harder doorheen kunt dan je had ingeschat. Het was een plezier met deze GSi. Een Gran Turismo zoals je hem van Audi of BMW zou verwachten, maar dan met een ‘blitz’ in de grille.

Door: Mario Vos