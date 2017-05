Mercedes-Benz E-Klasse Coupé: Droomcoupé

De coupéversie van de Mercedes-Benz E-Klasse heeft altijd iets zachts, rustigs en rijks. ‘Gearriveerd’, is de meest geëigende term.

De eerste aanblik van de nieuwe Mercedes-Benz E-Coupé, hier op het vliegveld van Barcelona, waar wij uit een twintigtal exemplaren een designo hyacinth roodmetallic E 300 Coupé met AMG Line pakket hebben gekozen, verhindert de eerste seconden het praten. Zo mooi en juist niet zacht of rustig ziet hij eruit. Integendeel. Ogen en hersenen gestreeld door lange en ronde, sponningsloze carrosserielijnen op nu eens echt volmaakte dimensies, niet te gedrongen, maar ook niet te groot, met aan de voorzijde een serieuze sportneus met smalle grille en daaronder een over de volle breedte uitgesneden en ‘gegaasde’ luchtsleuf die voor de voorwielen juist uitmondt in grote ‘neusgaten’. Terwijl de prototypeachtige, want spectaculair schuin aflopende achterzijde van de E-Coupé in het uiterste achtervlak rond geboetseerd mocht blijven. Maar wel met een scherpe Kamm-tail kofferkleprand. De smalle en brede achterlichten daaronder lijken er vervolgens als lichtsleuven in gekerfd te zijn. Met diep daar weer onder dan die twee al even brede trapeziumvormige uitlaatmonden. Het grote verschil met eerdere E-Coupés is dan ook dat dit uiterlijk, deze vormen, werkelijk tot rijden uitnodigen.

Ogen en hersenen worden gestreeld door de lange en ronde carrosserielijnen en volmaakte dimensies

Turbinewiel

Instappen. Evengoed kriebels. Bovenop een golvende dashboardfaçade de Widescreen Cockpit met twee naast elkaar en rechtop geplaatste displays, ieder 31,2 centimeter breed, waarop de ganse auto zich qua werkingen en instellingen zichtbaar maakt. Zich via het touchpad met onderliggende scroller op de nu extra hoge en brede middenconsole laat instellen. Maar waarop ook het gps-, tv-, COMAND-Online en de Parking assistance op unieke wijze worden weergegeven. Uitzonderlijk mooi vinden we in het interieur verder ook de turbinewiel-achtig vormgegeven uitstroomopeningen van de airconditioning en de zeer sterk geprononceerde kuipstoelen, waarin wij onszelf op elektrische wijze exact goed in positie zoemden. Klaar voor alles dat komen gaat.



Voor velen onder ons is de aanduiding E 300 Coupé synoniem aan de omgang met een prachtig huilende Duitse drieliter zescilinder-lijnmotor. Maar deze nieuwe E 300 Coupe heeft een tweeliter viercilinder-lijnmotor in de neus. Is dat lullig en jammer? Welnee. Dankzij turbotechniek zijn er 245 pk’s voorhanden, terwijl er – veel belangrijker – 370 Newtonmeters koppel beschikbaar zijn, die de 9G-Tronic versnellingsbak bliksemsnel in negen (!) optimale, elkaar bliksemsnel opvolgende krachtfases opdeelt. Deze Benz daarmee een ‘aanzienlijke dynamiek’ bezorgend. Niet zozeer felle sportiviteit overigens, maar een moeiteloos krachtig soort rijden. Zij het op open wegen, dan wel op tempo in de bergen. En ja, het geluid is ook goed. Een hoogtechnisch soort zoemen, bij meer- of zelfs diepe gasstanden overgaand in mooi loeien.

De E-Coupé bezit ‘aanzienlijke dynamiek’. Zij het geen felle sportiviteit

Extra verstevigingen

Des avonds in het hotel een korte presentatie. Er is de laatste maanden tenslotte veel gezegd en geschreven over de nieuwe E-Klasse. Allereerst de door de aanwezige Benz-staf best wel terechte constatering dat er met deze nieuwe E-Coupé sprake is van een ‘an important example in the growing selection of Mercedes-Benz dreamcars’, gevolgd door een getallenregen waarmee men blijkbaar vooral de grotere afmetingen ten opzichte van de vorige generatie E-Coupé’s duidelijk wil maken. We schrijven snel mee: qua exterieur +123 mm lengte, +113 mm wielbasis, + 74 mm breedte en +33 mm hoogte. Qua interieur voorin +18 mm hoofdruimte en +50 mm schouderruimte; voor achterpassagiers +74 mm beenruimte en + 15 mm hoofdruimte. Op het laatst de haast terloopse vermelding dat ook het wagengewicht ‘iets meer’ is geworden, omdat de Coupé vanwege eerdergenoemde sponningloosheid extra versterkingen kreeg, waardoor hij zelfs zwaarder is dan de sedanversie. Ach, een kniesoor die daarop let. Bij zo’n superluxe-pronkauto.



Volop vette pianolak

De volgende dag rijden we in een zescilinder E-Coupé: een spierwitte E 400 4MATIC met zwarte sportvelgen, binnenin zwart-wit lederen semi-racekuipen en volop vette zwarte pianolak. Geen lijnzes, maar een bi-turbo V6. En ja: drieliter. Goed voor 333 pk en 480 Newtonmeters. De droom-E! Die vierwielaandrijving had van ons niet gehoeven, maar deze transmissiesoort geeft de propositie wel weer iets rustigs, iets rijks. Terwijl er – onder ons, sportievelingen – met 333 pk’s en 4WD natuurlijk ook opperbest vrij tot buitengewoon hard gereden kan worden. Met fascinerende V6-huil. Waarvan in een later stadium in CARROS welzeker uitgebreider acte.

De nieuwe Mercedes-Benz E-Klasse Coupé is in Nederland voorlopig leverbaar als 220 d met viercilinder dieselmotor, als E 200 en E 300 met viercilinder benzinemotoren en als E 400 4Matic V6-benzinemotor.

Door: David Bakels

Beeld: Mercedes-Benz