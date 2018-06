Bentley Bentayga V8: zeldzame verkoophit

Bentley verwacht dat de Bentayga een verkoophit wordt. Het merk denkt dat meer dan de helt van de klanten voor deze versie zal kiezen. Wij verwachten echter dat de V8 in Nederland zeldzaam blijft. Of dat terecht is, zochten we uit in de omgeving van Kitzbühel.

De nieuwe Bentayga V8 is tienduizenden euro’s voordeliger dan de bestaande W12. Toch doet hij met zijn 404 kW (550 pk) niet veel onder voor die 447 kW (608 pk) sterke topversie. Het enorme prijsverschil is dan ook toe te schrijven aan de lagere CO 2-uitstoot van de V8. Bentley noemt die motor ‘ all new’, maar dat is slechts gedeeltelijk waar. Ja, hij is helemaal nieuw voor Bentley. En ja, de technici van Bentley hebben er hun eigen twist aan gegeven. Maar de basis van dit blok komt toch echt uit Stuttgart, want we kennen deze motor al van de Porsche Panamera. Het grootste verschil zit volgens Bentley niet in het aantal vermogen, maar in het karakter: de V8 is sportiever afgestemd dan de W12. De rode streep op de toerenteller staat pas bij 7.000 toeren, een hoger toerental dan in iedere andere Bentley tot nu toe. Tegelijkertijd levert hij, zoals dat bij Bentley hoort, een stevig koppel bij een laag toerental: het maximale koppel van 770 Nm is al vanaf 1.960 toeren beschikbaar.

Die sportievere afstemming is ook terug te vinden in het uiterlijk. Een deel van het chroom is namelijk vervangen door zwart, onder meer in de grille. Ook zijn nieuwe 22-inchwielen leverbaar die het sportieve karakter moeten benadrukken. En wie werkelijk iets wil doen met die sportieve inborst, kan nu ook voor carbonkeramische remmen opteren.



Ambachtelijk vakmanschap

Het ambachtelijke vakmanschap van de Bentayga wordt door Bentley voortdurend benadrukt – misschien wel omdat hij in de media weleens wordt weggezet als een omhooggevallen Audi Q7. De nieuw ontworpen (optionele) spoilerset neemt dat beeld niet bepaald weg, maar andere details doen dat wel. Het meest sprekende voorbeeld daarvan zijn speciale stiksels die het interieur verfraaien. Het kost liefst dertig uur om ze aan te brengen. ‘Drie keer de tijd die het kost om een complete MINI te bouwen,’ voegt Bentley eraan toe om het in perspectief te plaatsen. De grote vraag is echter niet hoe de Bentayga V8 er uitziet, maar hoe hij rijdt. Daar kunnen we kort over zijn: ongelooflijk goed. Op een besneeuwd circuitje laat hij zien dat je er plezier mee kunt hebben, maar dat zijn vierwielaandrijving je ook uit netelige situaties kan redden. Op de wegen rondom Kitzbühel showt hij met overgave dat een SUV niet onder hoeft te doen voor de luxe van een limousine.



Hybrid

Wat is dan de reden dat we verwachten dat de V8 in ons land nauwelijks verkocht zal worden? Simpel: binnenkort verschijnt ook de Bentayga Hybrid in de showroom. Het prijsverschiltussen de V8 en de W12 is gigantisch door het verschil in CO2-taks. De plug-inhybride zal nóg een klap voordeliger zijn. Je moet dus wel een enorme petrolhead zijn om die variant links te laten liggen. Dat neemt echter niet weg dat deze V8, wat je ook van het uiterlijk van de Bentayga vindt, een heerlijke auto is om mee te rijden.

Door: Perry Snijders