CARROS Configurator: Land Rover Discovery

Wie denkt met de brochure ‘opties’ zijn nieuwe Land Rover Discovery volledig aan te kunnen kleden komt bedrogen uit. Er is namelijk nog zo’n boekwerk, maar dan met accessoires. Met beide in de hand stelden wij onze favoriete uitrusting samen.

BLACK DESIGN PACK (360 EURO) + 22 INCH (2.500 EURO)

Standaard wordt de nieuwe Discovery voorzien van diverse chroomkleurige details, maar wij zouden kiezen voor een glanzend zwarte afwerking van in- en exterieur, zoals de diverse roosters, logo’s en de spiegelkappen. Op zich is dit designpakket reuze betaalbaar, ware het niet dan u dan ook meteen vastzit aan 22 inch lichtmetaal. 22 inch? Zeker. Maar de auto kan dat door zijn formaat verrassend goed hebben.



CHARGE DOCK (215 EURO)

Offer een klein beetje bergruimte op – geeft niks, er blijft zat over – voor het draadloos opladen van uw mobiel. Twee formaten: iPhone of groter. Voor de prijs hoeft u het niet te laten en u hebt meteen goed zicht op uw app met routeplanner, die doorgaans sneller en preciezer werkt dan het navigatiesysteem in de auto.



PANORAMA-SCHUIFDAK (1.970 EURO)

U kunt meerdere daken kiezen in de jongste uitvoering van de Discovery, maar u gaat natuurlijk voor het grootste, uiteraard inclusief zonwering. Tip: net als de twee volgende items is zo’n dak restwaardebepalend: u verdient het geld geheid terug bij verkoop van de auto.



ADVANCED TOW-ASSIST MET ELEKTRONISCHE TREKHAAK (1.680 EURO)

Hey, it’s a Land Rover. En dus is een trekhaak gepermitteerd. Maar dan wel een die per knopdruk elektrisch weg te klappen is. Daarmee bent u er echter niet, want zo’n haak neemt u natuurlijk in combinatie met Tow-Assist: een elektronisch hulpmiddel waarmee u uw auto plus trailer/aanhanger/caravan feilloos achteruit inparkeert.



DERDE ZITRIJ (1.650 EURO)

Gewoon bestellen, al hebt u van uw leven nog nooit met zeven personen in een auto gezeten. Kenners verzekeren ons dat met name de kopers van een gebruikt exemplaar er dol op zijn. In relatie tot de kosten van de auto (80 tot 130 mille) is zo’n bankje een geringe investering en ach, als u ‘m niet gebruikt klapt u ‘m gewoon weg.



ACTIVITY KEY (420 EURO)

Wie gaat duiken of mountainbiken – om maar wat te noemen, kanovaren mag ook – wil geen last hebben van een sleutelbos. Daarom levert Land Rover de Activity Key: u kunt de autosleutel gewoon ergens uit het zicht in de auto leggen en de portieren sluiten c.q. openen met een polsbandje. Zeg nou zelf: een heerlijke gadget toch, ook al sport u nooit?



LAND ROVER DISCOVERY 3.0 TD6 DIESEL AUTOMAAT

Motor 3,0 liter zescilinder turbodiesel, 258 pk. Maximum koppel 600 Nm. 0-100 in sec. 8,1 Top in km/h 209 Basisprijs incl. BTW/BPM 96.210 Prijs inclusief voorgestelde opties 105.005.

Met dank aan Niels Serry, Jaguar Land Rover Serry, Hilversum