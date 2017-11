De wegen raken overvol. Uber gaat dus de lucht in

De komende jaren zult u veel vaker in de file staan, wijzen diverse berekeningen uit. Taxidienst Uber denkt daar een oplossing voor te hebben; de vliegende – en bovendien best betaalbare – taxi.

Eerder dit jaar stuurden toenmalig minister Schultz en staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse naar de Tweede Kamer. Daarin wordt voorspeld dat – als Nederland geen maatregelen treft – we over vijf jaar te kampen hebben met 70 procent meer files.

Omdat dichtslibbende wegen – vooral rondom steden – geen typisch Nederlands probleem is, zijn diverse vooraanstaande internationale bedrijven oplossingen aan het bedenken. Een in het oog springend initiatief is dat van Elon Musk, het brein achter onder meer Tesla. Hij maakt serieus werk van ‘The Boring Company’; in drukke steden wil het bedrijf razendsnel tunnels boren, waar auto’s met 200 km/u doorheen geschoten worden. Het lijkt een beetje op de hyperloop, dat andere innovatieve idee van Musk.

UberAir

Bij taxidienst Uber denken ze dat de oplossing in het luchtruim ligt. Want dat is nog niet overbevolkt. Uber wil met ‘Elevate’ bestuderen of een systeem van vliegende taxi’s kan werken. In drukke steden wordt op daken van gebouwen een soort van heli-platform gebouwd. Vertiports of Skyports noemt Uber ze. Het zijn mini-luchthavens waar de vliegende Uber-taxi’s kunnen vertrekken en landen. Omdat ze werken via het VTOL-principe – kort voor ‘vertical takeoff and landing’ – is er weinig ruimte nodig. Bovendien zullen de vliegende taxi’s volledig elektrisch zijn.

2020

‘Elevate’ wordt als testprogamma al in 2020 uitgerold in de Amerikaane steden Dallas en Texas en ook in Dubai (want daar wordt in 2020 de World Expo gehouden). Voor de Amerikaanse plannen tekende Uber onlangs al een Space Act Agreement met ruimtevaartorganisatie NASA. Het doel is het ontwikkelen van een op maat gemaakt luchtverkeerscontrolesysteem. De vliegende Ubers zullen namelijk laag over de stad scheren.

Betaalbaar

Uber verwacht reistijden in drukke gebieden van een uur of twee terug te kunnen brengen naar een kwartiertje. Heel duur hoeft het gebruik van de vliegende taxi daarbij niet te worden. Uber spreekt nu over een prijs van $1.32 per passagier per mijl (circa 1,6 kilometer). Dat is amper duurder dan het gebruik van het luxe UberX. Op termijn moet het vliegen zelfs goedkoper worden dan autorijden, denken de Amerikanen.

Vliegende auto’s

Uber heeft al overeenkomsten gesloten met diverse bedrijven die de vliegende Ubers kunnen gaan bouwen, waaronder Bell Helicopter, Pipistrel, Mooney en Embraer. Ook bekende vliegtuigbouwers lijken wel wat te zien in het ontwijken van de files op de weg in het luchtruim. Air Bus en Boeing werken momenteel aan vliegende auto’s.