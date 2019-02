Tesla ziet toekomst in de supercondensator

Hoewel de lithium-ion batterij voorlopig voldoet, lijkt Tesla het in de toekomst over een andere boeg te willen gooien. Met de aankoop van Maxwell Technologies zet het in op de supercondensator, is de verwachting.

De techniek van de supercondensator is niet nieuw. Al jaren wordt de supercondensator gezien als ‘the next big thing’ voor de elektrische auto. Toch is de technologie nog niet zo goed doorontwikkeld dat het de lithium-ion batterij kan vervangen. Daarvoor is meer onderzoek nodig. Verschillende automerken zijn daar mee bezig en nu lijkt ook Tesla een flinke stap te zetten. Voor zo’n 190 miljoen euro neemt het namelijk het Californische Maxwell Technologies over; een bedrijf dat is gespecialiseerd in ‘super capacitors’. In het Nederlands noemen we dat supercondensators.

Chemisch vs elektrisch

Een supercondensator werkt anders dan een lithium-ion batterij. Het slaat net zo goed elektriciteit op en geeft het daarna weer af, maar het grote verschil is dat de supercondensator een lading opslaat in een elektrisch veld. De lithium-ion batterij kiest voor een opslag in chemische vorm. Het grote voordeel van de supercondensator is dat het laden veel sneller gaat en dat de supercondensator een veel langere levensduur heeft. Nadelen zijn er voorlopig ook. De supercondensator technologie kan momenteel nog heel weinig energie opnemen; maximaal 5 procent van de capaciteit van de vertrouwde lithium-ion batterij. Als je een lithium-ion batterij pakket van een Tesla Model S zou vervangen door een evengrote supercondensator, daalt je rijbereik van zo’n 630 kilometer naar een kilometer of 30.



Mocht de supercondensator-technologie de doorontwikkeling krijgen die onderzoekers voorspellen, dan krijgt in de toekomst ‘snelladen’ een geheel andere betekenis. In een paar seconden kunnen honderden kilometers aan rijbereik ‘geladen’ worden.