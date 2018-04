Nieuwkomer SF Motors komt volgend jaar met debuutmodel

Nu auto’s gadgets op wielen worden, gaat ook Silicon Valley zich mengen in de productie ervan. Het nieuwe merk SF Motors – gevestigd in het Californische Santa Clara – kondigt twee modellen aan die zowel elektrisch, connectief als verregaand autonoom zijn.

Nieuwe automerken zien hun kans schoon nu de auto zich aan het heruitvinden is. De toverwoorden voor het komende decennium zijn immers ‘elektrisch’, ‘autonoom’ en ‘connectiviteit’. Een van de nieuwkomers heet SF Motors, een Amerikaanse startup uit Silicon Valley. Het toonde recent de eerste beelden van haar SF5 en SF7; elektrische SUV’s die bovendien erg slim zijn. Op het gebied van autonoom rijden en connectiviteit moeten ze straks tot de beste jongetjes van de klas gaan behoren. Ook aardig; SF Motors wil de consument de keuze geven uit vier vermogensversies van elk model. Je kunt dus opteren voor een model met één, twee, drie of zelfs vier elektromotoren. De topversie kan zo rekenen op een systeemvermogen van 1.000 pk. Intekenen op de SF5 kan overigens al vanaf eind dit jaar, waarna de auto in 2019 wordt geleverd. De SF7 volgt later. Je moet dan wel in China of de Verenigde Staten wonen, want dat zijn de landen die SF Motors het eerst wil veroveren.



Snelle groei

Of we in de toekomst rekening moeten houden met SF Motors is natuurlijk nog zeer de vraag, maar dat de nieuwkomer ambitieus is, staat vast. Het spreekt nu al over een productie van 200.000 auto’s op jaarbasis en dat binnen afzienbare tijd. En dan te bedenken dat SF Motors pas sinds begin 2016 bestaat. Dat SF Motors zo snel uit de startblokken schiet, heeft onder meer te maken met het feit dat ze het wiel niet helemaal alleen hoeft uit te vinden. SF Motor is namelijk een dochter van de Chinese Chongqing Sokon Industry Group. Sokon, uit de relatief onbekende miljoenenstad Chongqing, heeft een marktwaarde van 2,3 miljard dollar, ongeveer 10.000 mensen voor haar werken en is gespecialiseerd in het bouwen van trucks, bussen en bestelwagens.

Premium

SF Motors wil met kwalitatief hoogwaardige slimme elektrische auto’s – zelf gebruiken ze het woord ‘premium’ – vanaf volgend jaar de markt gaan veroveren. Om een goed product te kunnen leveren zijn de Amerikanen met Chinese roots in zee gegaan met aansprekende namen. Om te beginnen is Martin Eberhard, een van de oprichters van Tesla, een belangrijke adviseur. Verder benadrukt SF Motors de nauwe banden die het heeft met gerenommeerde partijen als Bosch, Dürr, Siemens en de Universeit van Michigan. Twee fabrieken kent de start-up – eentje in de Amerikaanse staat Indiana en de andere in het Chongqing – en er staan ontwikkelingscentra van SF Motors in de Verenigde Staten, Duitsland, China en Japan.

Een betere wereld

De topman van SF Motors luistert naar de naam John Zhang. Als we zijn woorden mogen geloven is SF Motors behoorlijk idealistisch. “Onze missie is om de menselijke mobiliteit te veranderen – en misschien ook onze planeet – door slimme EV’s”, klinkt het heel stichtelijk. SF Motors wil niet alleen schone en slimme auto’s bouwen, maar ook haar kennis en technologie delen met anderen. “We geloven dat iedereen wint met de wijde adoptie van EV technologie”, aldus de CEO.