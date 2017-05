Een Mercedes-Benz in je garage, maar dan zonder wielen

Sinds vorig jaar kun je het Mercedes-Benz logo ook op grote accupakketten voor in huis terugvinden. De installaties zijn met name bedoeld om stroom in op te slaan verkregen uit zonne-energie.

Mercedes-Benz zet de komende jaren vol in op modellen met een elektrische aandrijflijn. In 2025 moet het portfolio bestaan uit zeker 10 volledig elektrisch aangedreven Benzen. Als het even kan worden die EV’s van stroom voorzien door een andere Mercedes; want de Duitsers investeren flink in energie-opslagsystemen voor in huis. Vorig jaar richtte Daimler immers Mercedes-Benz Energy op en die onderneming heeft sinds november ook een eigen tak in de Verenigde Staten. Een van de strategiën die Mercedes-Benz Energy kiest om haar energie-opslagsystemen wijdverbreid te krijgen, is samenwerkingen aangaan met aanbieders van zonnepanelen. Zo kunnen de aankomende elektrische voertuigen van Mercedes-Benz ook echt op schone energie rijden; zonne-energie in dit geval. De energie-opslagsystemen die Mercedes-Benz Energy gebruikt zijn elk 2.5 kWh groot. Door meerdere modules aan elkaar te koppelen kan een systeem ontstaat van maximaal 20 kWh.



Tesla en SolarCity

Mercedes-Benz is niet de enige autofabrikant die het zoekt in geïntegreerde duurzame energie-oplossingen. Tesla is inmiddels eigenaar van SolarCity – overigens allebei bedrijven van Elon Musk – waarmee het naast elektrische auto’s ook zonnepanelen levert. De opgewekte energie uit die zonnepanelen wordt opgeslagen en herverdeeld via de Powerwall 2, het energie-opslag- en distributiesysteem van de Amerikanen.