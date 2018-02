Gouwe ouwen: deze 10 modellen gaan al decennia mee

De 70-jarige Land Rover Defender leek in 2016 met pensioen te zijn gegaan, maar maakt zich weer op voor een nieuwe generatie. Welke modellen zijn nu nog meer sinds mensenheugenis onder ons? Een selectie:

Land Rover Defender – 70 jaar (1948)

Al heet de Land Rover Defender niet zijn hele leven Defender, het model gaat terug tot 1948, toen de Land Rover Series 1 op de Amsterdamse AutoRAI wereldkundig werd gemaakt. Tot 2016 werd de iconische Defender gebouwd, maar volgend jaar wordt er gewoon weer een nieuwe generatie verwacht. Om z’n 70 jarige jubileum te vieren kwam recent nog de 405 pk sterke Works V8 uit.



Morgan 4/4 – 82 jaar (1936)

Op de London Motor Show van oktober 1936 werd de Morgan 4/4 gelanceerd. Niemand kon destijds vermoeden dat de auto in 2018 nog steeds geproduceerd zou worden. Op z’n 80ste verjaardag kwam de 4/4 als speciale 80th Anniversary Edition; compleet met nostalgische motorkapriemen en aluminium ‘Dunlop-style’ velgen.



Ford Mustang – 54 jaar (1964)

Al is de Chevrolet Suburban als sinds 1935 een begrip in de Verenigde Staten, bij langlopende Amerikanen denk je vooral aan de Ford Mustang en Chevrolet Corvette. De Corvette gaat terug tot 1953 en de Mustang is van 1964. Wij kijken vooral uit naar de Ford Mustang Shelby GT500 met meer dan 700 pk.



Toyota Land Cruiser – 67 jaar (1951)

De Toyota Land Cruiser begon zijn leven als militair voertuig onder de naam ‘BJ’, maar al snel werd de auto Land Cruiser gedoopt en was hij te koop voor consumenten. Het werkpaard is nog immer onder ons en maakt nog altijd indruk, ondervonden wij recent. Een andere Japanse oudgediende is de Honda Civic. Sinds 1972 zijn er 10 generaties van de Civic verschenen en bijna 20 miljoen exemplaren van verkocht.



Volkswagen Golf – 44 jaar (1974)

Volgend jaar is de Volkswagen Golf toe aan z’n achtste generatie. Dankzij de verkoop in inmiddels 108 landen is de 44-jarige Golf ruim 35 miljoen keer over de toonbank gegaan. En de teller loopt vlot door. Alleen al in de fabriek in Wolfsburg lopen er dagelijks 2.000 Golfjes van de band. Volkswagen heeft met de Passat (1973) en Polo (1975) nog een aantal langlopende modelnamen in het aanbod. En dan is er natuurlijk nog de legendarische Kever. Het origineel stamt uit 1938, waarna de laatste Europese Kever in 1978 wordt geproduceerd. In Mexico wordt er echter vrolijk verder gebouwd. In 1998 komt dan z’n retro-opvolger, de New Beetle, op de markt.



Porsche 911 – 55 jaar (1963)

De Porsche 911 heet bij z’n onthulling op de Frankfurt IAA Motor Show in 1963 nog de 901, maar als de opvolger van de 356 een jaar later wordt gelanceerd, krijgt hij de naam waaronder we hem nog altijd kennen. In 55 jaar tijd zijn de oervormen van de 911 niet veranderd, een van de redenen waardoor de sportauto als iconisch wordt beschouwd.



Mercedes-Benz SL Klasse – 64 jaar (1954)

Mercedes-Benz introduceerde de SL in 1954 in de vorm van de 300 SL Gullwing, in de jaren daarop volgden een roadster (190 SL in 1955) en de ‘Pagode’ (W113 in 1963). De langstlopende SL in de geschiedenis is de R107 die vanaf 1972 liefst 17 jaar lang geprodurceerd werd. De huidige SL-Klasse stamt uit 2012, maar kreeg in 2015 een facelift. Een andere oudgediende bij Mercedes-Benz is de G-Klasse (1979) die overigens in juni aan z’n nieuwe generatie begint.



MINI – 59 jaar (1959)

De originele MINI werd geproduceerd tussen 1959 en 2000. Een jaar na de productiestop, kwam nieuwe eigenaar BMW met de New MINI en die auto is in verschillende smaken nog altijd onder ons. Volgend jaar komt er een volledig elektrische aangedreven MINI op de markt. De MINI Electric Concept is daar een voorbode op.



Jaguar XJ – 50 jaar (1968)

De Jaguar XJ ziet dit jaar Abraham, of Sarah zo u wilt. Een groot deel van z’n 50-jarige bestaan zag de XJ er goeddeels hetzelfde uit, totdat z’n klassieke lijnen in 2009 op de schop gingen.





BMW 5 Serie – 46 jaar (1972)

De BMW 5 Serie gaat terug tot het begin van de jaren zeventig en ook diens kleinere broertje, de 3 Serie (1975) en 7 Serie (1977), stammen uit dat decennium. Vorig jaar introduceerde BMW al weer de zevende generatie van de 5 Serie, na van de voorgaande modellen in totaal liefst 8 miljoen auto’s te hebben verkocht.