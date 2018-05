De dieselauto verdwijnt, zegt ook de eurocommissaris

Als we de eurocommissaris voor industrie, Elzbieta Bieńkowska, mogen geloven is de dieselauto over een paar jaar verdwenen.

De Poolse eurocommissaris voor industrie, Elzbieta Bieńkowska, denkt dat we over een paar jaar al geen diesels meer hebben rondrijden in de lidstaten van de EU. Bieńkowska zegt in een vraaggesprek met persbureau Bloomberg dat het dieselschandaal rondom Volkswagen in het najaar van 2015 het keerpunt is geweest. Ze stelt dat de sjoemelsoftware in de diesels het sentiment in de samenleving over emissies en schone auto’s flink geraakt heeft geraakt.

Dieselban

Of de diesel over een paar jaar echt al uit Europa verbannen is, is nog maar de vraag. Dat de verkoop van diesels in Europa terugloopt is een feit, maar met een marktaandeel van 44 procent is de dieselauto (in 2011 was dat volgens marktonderzoeksbureau JATO Dynamics nog 55 procent) nog lang niet uitgestorven. Een grote ruggensteun voor de bewering van Bieńkowska is dat sommige automerken de diesel vrijwillig al in de ban doen. Volvo heeft bijvoorbeeld aangekondigd dat het vanaf 2023 geen auto’s meer bouwt met een dieselmotor. Ook Volkswagen – de belangrijkste veroorzaker van de afkeer van diesels – zet massaal in op elektrificatie. In 2025 wil de autofabrikant zeker 3 miljoen elektrische auto’s per jaar verkopen.

Stimulans

Bieńkowska ziet ook toekomst in de elektrische auto en wil de ontwikkeling en bouw van batterijen voor EV’s op ons continent stimuleren. Zo zijn bedrijven als BMW, Daimler, BASF en Vattenfall voorlopers in de ontwikkeling van batterijpakketten. Een sterke Europese industrie op dit gebied is belangrijk om de concurrentie aan te gaan met Amerikaanse en Chinese bedrijven.