Comebacks-cars: deze modellen zijn terug van (lang) weggeweest

Na 19 jaar heeft de BMW 8 Serie dan eindelijk z’n langverwachte opvolger. Het is echter niet de eerste keer dat een illuster model na jaren afwezigheid opeens weer opduikt.

#1 BMW 8 Serie

De BMW 8 Serie Coupé die volgend jaar in de showroom verschijnt, is de opvolger van de BMW 8 Serie die tussen 1989 en 1999 van de productielijn rolde. Als voorproefje op het nieuwe model toonde BMW onlangs op het Concorso d’Eleganza Villa d’Este de BMW Concept 8 Serie. De 8 Serie was in 1989 overigens de opvolger van de 6 Serie. Die 6 Serie keerde deze eeuw eveneens terug en maakt nog altijd deel uit van het huidige modelgamma van BMW.



#2 Alpine A110

De Alpine A110 die eind dit jaar in de showroom staat, heeft zich duidelijk laten inspireren op z’n beroemde voorvader met dezelfde naam. Zo is de nieuwe A110 schatplichtig aan de originele A110 Berlinette. Het silhouet is afgekeken bij het orgineel en ook in de neus – al dan niet voorzien van vier separate LED-dagrijlampen – is het evenbeeld van het orgineel zichtbaar. Aan de achterzijde wordt die verwijzing naar vroeger gelegd door middel van de gebogen achterruit. Om de cirkel helemaal rond te maken wordt de in Frankrijk ontworpen A110 geproduceerd in de fabriek in Dieppe, door Alpine aangeduid als zijn ‘historische en spirituele thuishaven.’ Alpine ging in 1995 ter ziele, 40 jaar na haar oprichting in 1955.



#3 Porsche 718 Cayman

De Alpine A110 lijkt een voorname concurrent te worden van de Porsche 718 Cayman. Dat model heette tot 2016 gewoon de Porsche Cayman, maar kreeg vervolgens dezelfde naam als de Porsche 718 uit 1957. De reden? Net als het origineel is de Porsche 718 Cayman voorzien van een in het midden geplaatste viercilinder boxermotor. De originele 718 won onder meer 12-uursrace van Sebring, diverse Europese heuvelklimkampioenschap en drie overwinningen op Targa Florio op Sicilië.



#4 Fiat 500

Tien jaar geleden was de iconische Fiat 500 opeens terug in een retro-jasje nadat de productie van de oer-500 in 1975 was gestaakt. Met het model werd gevierd dat de eerste Fiat 500 exact 50 jaar eerder werd geboren. De nieuwe Fiat 500 is een groot succes, zodanig dat er de nodige spin-offs kwamen in de vorm van de 500 L en X.



#5 Honda NSX

De Honda NSX mocht van 1990 tot en met 2005 de supersportwagen uithangen bij de Japanners. Sinds kort is de NSX weer terug en wel als hybride met een systeemvermogen van 581 pk. Naast een 3,5-liter V6 zijn er drie elektromotoren aan boord. Die NSX sprint in 3 seconden van nul naar honderd en kent een topsnelheid van 308 km/u.



#6 Dodge Challenger

De Dodge Challenger ging drie generaties en 25 jaar mee, toen het doek viel in 1983. Na eveneens een kwart eeuw afwezigheid was de Challenger in 2008 weer terug. De kloeke Dodge is sinds kort ook te krijgen als duivels snelle ‘Demon’. Met 851 pk aan vermogen en 1.040 Nm aan maximumkoppel is de auto vooral gespecialiseerd in rappe Amerikanen kwartmijlen. Kijk dan overigens niet op als tijdens zo’n dragrace de smalle voorwielen tot wel 89 centimeter van de grond komen.



#7 Chevrolet Corvette Stingray

De sportwagen binnen de Chevrolet-gelederen heet al sinds jaar en dag Corvette. Bij de beroemde C2 werd daar in 1963 Stingray achter geplakt en die benaming is sinds 2013 weer terug bij de C7, ofwel de zevende generatie van de Amerikaanse muscle car. De C7 werd geïntroduceerd met een 6,2-liter V8 met 450 pk.



#8 Alfa Romeo Giulietta

De modelnaam Giulietta gaat bij Alfa Romeo terug tot 1954. In 1962 verdwijnt de Giulietta en komt de Giulia ervoor in de plaats, maar in 1977 keert de naam weer terug. Na een jarenlange afwezigheid wordt de naam Giulietta in 2010 afgestoft voor de opvolger van de 147. Een paar jaar later wordt ook de naam Giulia hergebruikt, ditmaal voor het model dat plaats inneemt van de 159. De huidige Giulietta en Giulia lenen echter vooral hun naam van hun illustere voorgangers, want conceptueel hebben ze er weinig van weg.