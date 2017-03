Auto’s in de ban: deze metropolen doen aan ‘autootje pesten’

Auto’s uit het centrum van de stad weren; Nederlandse gemeenten staan er niet alleen in. Deze metropolen wereldwijd proberen de auto ook buiten de stadsgrenzen te houden.

Oslo: in 2019 is geen auto meer welkom

Over twee jaar kun je Oslo niet meer in met je auto met verbrandingsmotor. Wie toch auto wil blijven rijden, moet de overstap maken naar elektrisch rijden, en dat doen de Noren al massaal. Als tegenprestatie investeert het stadsbestuur flink in openbaar vervoer en komt er ruim 50 kilometer aan fietspad bij. Extreem hoe Oslo het aanpakt? In 2025 wil Noorwegen helemaal af van de verkoop van auto’s op fossiele brandstof.



Parijs: autovrije zondagen en ban voor oude auto’s

Heb je een auto van voor 1997, dan mag je doordeweeks Parijs niet in. In het weekend mag je je young- of oldtimer wel weer van stal halen, al is er daar op de frequente autovrije zondagen weer weinig lol aan te beleven. De komende jaren investeert het Parijse gemeentebestuur in fietspaden en straten waar alleen elektrische auto’s welkom zijn. Per 2020 lijkt er ook een ban op alle dieselauto’s te komen.

Brussel: autovrije zondagen

Brussel is van nature al erg voetgangersvriendelijk, maar wil het aantal autovrije zones laten toenemen. Net als Parijs houdt het autovrije zondagen en per 2018 mogen diesels van voor 1998 het centrum niet meer in.

Londen: no-go voor diesels per 2020

De dieselauto is eveneens niet welkom in Londen per 2020. Wie nu al een diesel tijdens de spits het centrum in loodst moet voor straf 12,5 Pond betalen.

Athene: diesels zijn per 2025 niet meer welkom

De dieselban is ‘hot’ in Europa, want ook Athene ziet er wel iets in. De Griekse hoofdstad weert de oliestokers per 2025.

Madrid: per 2020 worden 24 drukke straten autovrij

Kun je je voorstellen dat de drukste straten in pakweg Amsterdam, Rotterdam of Den Haag autovrij worden? Madrid durft het aan en wel per 2020, want dan gaan liefst 24 verkeersaders dicht voor onze heilige koe.

Hamburg: 40% van de stad wordt ‘groen netwerk’

In 2035 moet 40% van Hamburg bestaan uit een groene deken van parken en speelveldjes. De Duitse havenstad wil zo auto’s weren omdat alleen voetgangers en fietsers in die gebieden welkom zijn.

Kopenhagen: 500 kilometer fietspad wordt aangelegd

Wie ooit in Kopenhagen is geweest, weet: hier fietsen ze haast net zoveel als in Amsterdam. De komende jaren wordt er nog eens 500 kilometer aan fietspaden bijgelegd. Mede daardoor moet de stad in 2025 CO2-neutraal zijn.

Mexico Stad: 2 miljoen minder auto’s per dag door kentekenrestricties

De idee van een (deels) autovrije stad wordt ook buiten Europa omarmd. In Mexico Stad mogen sinds een jaar bepaalde auto’s op bepaalde dagen het centrum niet meer in. De stad hanteert een systeem dat gebaseerd is op het laatste nummer op de kentekenplaat. In Bogota, de hoofdstad van Colombia, geldt een vergelijkbare techniek. De ene dag zijn tijdens de spits auto’s met kentekens met een even eindcijfer welkom, de volgende dag met een oneven eindcijfer.



New York: hoofdstraten worden vriendelijker voor voetgangers

In The Big Apple zijn er de laatste jaren flink wat fietspaden bijgekomen. Manhattan wordt omgeven door een nieuw fietspad en ook vind je steeds vaker fietspaden tussen de hoogbouw. Verder werkt New York aan meer voetgangersvriendelijkheid in diverse hoofdstraten.

Vancouver: helft van de verplaatsingen autoloos

In het progressieve Canada is Vancouver een modelstad. Momenteel worden al de helft van de verplaatsingen in de stad per openbaar vervoer, fiets of er per voet afgelegd. Dit hoge percentage is onder meer te danken aan het feit dat Vancouver de enige grote Noord-Amerikaanse stad is zonder snelweg binnen zijn stadsgrenzen, een besluit dat eind jaren zestig van de vorige eeuw werd genomen.

Chengdu

Naar Chinese begrippen is Chengdu met haar 80.000 inwoners slechts een dorpje, maar in Nederland heet een plaats met een dusdanig inwoneraantal een middelgrote stad. Feit is dat een team van Amerikaanse architecten in de arm is genomen om Chengdu binnen een paar jaar volledig ‘wandelbaar’ te maken. Het doel is dat je binnen 15 minuten elke lokatie in de stad per voet kan bereiken.