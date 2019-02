Super Bowl weekend: deze automerken adverteren

De jaarlijkse Amercan Football-finale – de Super Bowl – wordt aanstaande zondag gespeeld in Atlanta. Traditiegetrouw worden de Amerikaanse televisie-kijkers getrakteerd op speciale commercials tussen de kwarten in. Deze automerken pakken daarin uit:

In de rest van de wereld begrijpen we het niet zo, maar de Super Bowl-finale is voor de Amerikaan haast een nationale feestdag. Je nestelt je met familie of vrienden voor de televisie terwijl je je vol stopt met eten en drinken.

Elk jaar trekt de finale van het American Football-seizoen meer dan 100 miljoen kijkers en daarmee vormen de rustpauzes tussen de kwarten zeer begeerde reclameblokken. Voor 30 seconden zendtijd betaal je als merk dan ook al snel 5 miljoen dollar.

Hoewel automerken de reclameblokken vaker links laten liggen – ze vallen liever op andere momenten in het jaar op – blijft de Super Bowl een prima manier om je doelgroep te bereiken met gelikte commercials.

Audi adverteert al een jaar of tien tijdens de Super Bowl en is nu ook weer van de partij. De Duitsers hebben een reclamespotje gemaakt rondom de e-tron GT en kondigen daarin aan dat in 2025 één op de drie Audi’s is voorzien van een stekker. Toevallig toegang tot de Amerikaanse Super Bowl-uitzending? In het derde kwart is de commercial te zien.

Dodge is op ons continent maar een kleine speler, maar in de VS is het met de Challenger, Charger en Durango en veel populairder automerk. Deze drie Dodges spelen de hoofdrol in een heerlijke scheurpartij door de straten van Atlanta, de stad waar de Super Bowl-finale plaatsvindt. De soundtrack waarop dit gebeurt heet toepasselijk “The Devil Went Down to Georgia”, een onvervalste country-klassieker.

In het eerste kwart is Hyundai aan de beurt. Acteur Jason Bateman maakt in een grappige commercial van 60 seconden reclame oor de Palisade; de grote SUV van het Zuid-Koreaanse merk en het gemak waarmee je de auto verkrijgt.

De reclame van Jeep is niet geschikt voor de tere ziel van de autofan. Een klassieke Gladiator pickup-truck wordt namelijk samengeperst. Gelukkig komt er iets goeds voor in de plaats. Jeep heeft ook nog een andere commercial op de plank staan, waarin Amerika de nodige lof wordt toegewuifd.

Kia lijkt dit jaar tijdens de Super Bowl niet uit te pakken met een bekendheid die een model de hemel in prijst, want het lanceert een nieuw project dat “The Great Unknowns Scholarship” heet. Visueel spektakel wordt niet verwacht, maar daarvoor hoeven we alleen een jaartje terug in de tijd te gaan, toen Kia rockstar Steven Tyler verjongde al rijdend in een Stinger.

De Mercedes-Benz A-Klasse Sedan is voorzien van het MBUX infotainment systeem en daarmee geef je de auto via spraakbediening tal van opdrachten. In het spotje dat Mercedes-Benz lanceert wordt gefantaseerd hoe dat buiten de auto zou werken.

Toyota’s Super Bowl-clip is wat weinig genuanceerd. Neem een populaire vrouwelijke American Football-speelster en vertel dat niemand in haar geloofde. Maar natuurlijk, deze Antoinette Harris bleef wél in zichzelf geloven en zie in welke positie ze zich nu bevindt.

De meest spraakmakende Super Bowl-commercial met auto’s in de hoofdrol komt niet van een automerk, maar van Walmart. De winkelketen pakt uit met een aantal bekende filmauto’s. De commercial is al eerder in première gegaan, maar wordt tijdens de finale nogmaals uitgezonden. Omdat-ie zo leuk is.